Российские лыжники обошли норвежцев Они победили в скиатлоне и в эстафетной гонке на трассе в Лиллехаммере

Российские лыжники добились тройного успеха на втором этапе Кубка мира, прошедшем в нынешний уикенд в норвежском Лиллехаммере. Александр Большунов в субботу выиграл 30-километровый скиатлон (15 км классическим и столько же коньковым ходом), а в воскресенье вторая и первая российские эстафетные команды обошли фаворитов — хозяев трассы, оставив их довольствоваться третьим и четвертым местами.

Вдохновленные победой обладателя четырех олимпийских наград Александра Большунова, который на самой сложной в мире лиллехаммерской трассе обошел накануне всех норвежцев во главе с их лидером Йоханнесом Клебо в 30-километровом скиатлоне, сегодня обе российские команды не оставили ни единого шанса участникам эстафеты 4х7,5 км.

Победила команда «Россия-2», за которую бежали Иван Якимушкин, Евгений Белов, Илья Порошкин и Сергей Устюгов (1 час 26 мин. 46,8 сек.). Серебро получили лыжники из «России-1» — уступившие соотечественникам всего 1,3 сек. Андрей Ларьков, Илья Семиков, Денис Спицов и Андрей Мельниченко. Бронза досталась «Норвегии-1», которую представляли Поль Гольберг, Ханс Кристер Холунн, Шюр Рете, Финн Крог (отставание — 8,9), а «Норвегия-2» в составе Никласа Дюрхеуга, Маттиаса Стенсхагена, Симена Крюгера и Вебьерна Туртвейта остановилась в шаге от пьедестала (–9,0).

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, бывший в скиатлоне лишь десятым, в эстафетной гонке бежать не планировал. Однако в последний момент он заменил отравившегося Артема Мальцева на месте финишера команды «Россия-2».

Любопытная деталь: Мальцев обошел Устюгова на заключительном этапе предыдущей мужской эстафеты на кубковом этапе в Швеции, где обеспечил победу для своей команды. В Норвегии оба наших состава снова ровно прошли дистанцию 4х7,5 км (два первых отрезка классическим ходом и два заключительных — коньковым) в группе, состоявшей, как обычно, из лидеров мировых лыжных гонок — норвежцев, финнов, немцев. Равновесие держалось до начала последнего затяжного подъема. В какой-то момент Сергей Устюгов, тащивший на себе небольшой пелотон, крикнул бежавшему за ним след в след Андрею Мельниченко «уходим» и рванул что было сил.

То, что опытному норвежскому финишеру Финну Крогу темп россиян поддержать не удастся, стало очевидно сразу. Впрочем, как и то, что Андрею Мельниченко — обогнать коллегу на финише.

«Просто супер! Ребята молодцы, выложились на все 100%, фантастически выступили. Всей команде огромное спасибо — спортсменам, тренерам, сервисменам и всем остальным»,— цитирует «РИА Новости» краткий комментарий к гонке главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

Вера Мухина