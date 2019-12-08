«Приморский зонтик» против «Лахтинской свиньи»

В конце прошлой недели прошли публичные слушания по проекту «Экогалереи», которую ООО «Газпром трансгаз» планирует построить на трех гектарах в непосредственной близости от парка 300-летия Санкт-Петербурга. Представители инвестора на слушания не пришли. Большинство жителей уверены, что участок необходимо благоустроить, а не застраивать. Чиновники их выслушали, но обещать ничего не стали.

Местные жители начали бороться с застройщиком еще в 2015 году. Как рассказал представитель инициативной группы по сохранению парка 300-летия Санкт-Петербурга Олег Максаков, они проводили акции и митинги за запрет будущей стройки. Также ведется группа «ВКонтакте» под названием «Приморский зонтик», где публикуются результаты переговоров «Газпром трансгаза» с петербургским правительством, описание ситуации и дальнейшие шаги активистов.

Местные жители обращают внимание на то, что, когда застраивался соседний участок, компания «Конкорд менеджмент и консалтинг» (принадлежит Евгению Пригожину) обещала построить на нем центр водного туризма, но сейчас там находятся апарт-отели. Граждане не доверяют и новому застройщику, считая, что на этапе планирования им обещают одно, а на деле построят другое. Также их возмущает то, что территория в три гектара сейчас предназначена для строительства спортивного сооружения, рядом с которым обязательно надо провести благоустройство, а сейчас застройщик договаривается с городским правительством о том, чтобы перепрофилировать территорию под музейное строительство, рядом с которым оно не нужно. Житель Лахты Игорь Жак поставил под сомнение этажность будущей «Экогалереи», отметив, что ее высота по проекту составляет 27 м, а вокруг расположены здания по 8-9 этажей. «А здесь нам говорят о трех этажах. Вы поверите в это? Я — нет»,— добавил он. Активист также обратил внимание присутствующих и на форму будущего здания, которое фактически занимает всю площадь спорного участка парка, не оставляя места для зеленых насаждений. «Раньше был Троянский конь, а теперь будет Лахтинская свинья»,— с иронией заметил он.

Среди других претензий к планировке территории — отсутствие удобных пешеходных и велодорожек, а также «большая степень кучности объектов». Похожей позиции придерживается представитель инициативной группы Алла Строганова, которая заострила внимание на том, что, по словам проектировщика Владимира Барабанова, так называемая «Экогалерея» — это лишь концепция, а что на этом месте будет конкретно еще не ясно. «А изменение назначения данного участка со спортивного, которому положено озеленение 40% территории, на музейное, позволит не озеленять его вообще»,— считает госпожа Строганова.

Житель района Дмитрий Гаврилов уверен, что в городе достаточно культурных мест и арт-объектов, а для строительства новых совершенно необязательно урезать территории парков. «Вы были когда-нибудь в нашем парке летом? Он перегружен, его уже и так значительно урезали, а очередное сокращение его территории не позволит отдыхающим со всего города проводить в нем комфортно время. Я уверен, что, если бы у них спросили, нужен ли здесь музей или другое здание, они бы ответили отрицательно»,— добавил господин Гаврилов.

В проект компании «Газпром трансгаз» входит строительство «Экогалереи» 27 метров в высоту, парковки на 545 мест и трехэтажного здания «Парусник Полтава». Граждане обращают внимание, что в назначении «Экогалереи» указаны выставочные залы, полиграфический центр, фото-, теле-, радиостудия, лектории и помещения для театральных постановок. «При чем тут “эко”?»,— задают они вопрос и полагают, что более экологично было бы облагородить территорию, посадить долгоживущие деревья, которые бы очищали воздух.

Владимир Верховых, соавтор концепции парка 300-летия, также выразил солидарность со всеми теми, кто выступает против застройки. «За время своего существования площадь парка уже и так была уменьшена чиновниками и застройщиками с более чем 80 га до практически 50 га»,— добавил он.

Участники публичных слушаний также напомнили о том, что в 2016 г. ПАО «Газпром» заявляло (в ответном письме экс-депутату ЗакСа Марине Шишкиной.— “Ъ”) о том, что данная «Экогалерея» будет представлять собой «крытый круглогодичный дендрарий». «Концепция со временем, мягко говоря, поменялась»,— добавили активисты.

Олег Максаков также отметил, что «Экогалерея» экологическую ситуацию не улучшит. «Я посмотрел статистику: Петербург находится на лидирующих позициях в стране по росту онкологических заболеваний. Конечно, есть много факторов, но один из главных — это отсутствие зеленых насаждений. Их и в Приморском районе, и в городе меньше чем достаточно. За сохранение данного участка подписалось почти 100 тысяч человек (в онлайн-петиции.— “Ъ”), однако это никак не повлияло на планы желающих его застроить»,— завершил свою речь господин Максаков, призвав присутствующих также подписать обращение за возвращение участка в состав парка.

«Если вы говорите про озеленение и деревья, которые будут посажены или не будут посажены, то в проекте планировки это не учитывается. Это будет учитываться при дальнейшем проектировании»,— пояснил начальник отдела строительства администрации Приморского района Ярослав Верховец. «Это кардинально противоположный здравому смыслу подход»,— возразили из зала.

Норматив по обеспечению муниципального округа (№ 65) зелеными насаждениями, как отмечают жители, выполнен только на 54%. То есть при норме в 12 кв. м этих насаждений на человека приходится только 6,5 кв. м. По состоянию на 1 января 2018 года население муниципалитета составило 145,2 тыс. человек.

При этом были среди присутствующих и те, кто поддержал предложенную концепцию. Их было меньшинство. «Прилегающие участки уже частично застроены, а сейчас остались неосвоенные куски. Я не хочу видеть здесь неблагоустроенный пустырь»,— высказался участник слушаний под неодобрительные комментарии других активистов. Другой житель района оценил наличие подземной парковки в будущей «Экогалерее», которая, по его мнению, позволит разгрузить заставленные машинами внутриквартальные проезды. Однако, по словам проектировщиков, парковка будет располагаться на частной территории и доступа к ней, например, у болельщиков, приехавших поближе к стадиону, не будет. Еще один гражданин отметил, что неоднократно фиксировал, как на неблагоустроенном пустыре сотрудники полиции задерживали людей, делавших так называемые закладки с наркотиками.

В ходе слушаний из зала звучали предложения обратиться напрямую к губернатору Александру Беглову. «Наш губернатор, когда избирался, сказал, что будет учитываться мнение горожан при обсуждении строительства объектов, поскольку в Петербурге мало озеленения. Мы все за то, чтобы Беглову местной администрацией был направлен запрос»,— высказались участники слушаний, после чего большинство присутствующих подняли руки в знак солидарности. Олег Максаков уточнил “Ъ”, что речи об обращении жителей пока не идет. На слушаниях прозвучало данное предложение, однако предметно оно будет обсуждаться позднее — на встречах жителей.

В конце публичных слушаний жители района попросили внести в протокол требование о том, чтобы назначение спорного участка не было изменено, а также чтобы данная территория была возвращена в парк 300-летия Санкт-Петербурга.

Мария Кузнецова, Олег Дилимбетов