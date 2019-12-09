Граждане без плеч

В поисках замены банковским вкладам физические лица все активнее выходят на фондовый рынок. К концу года их число может достигнуть 4 млн, удвоившись по сравнению с началом года. Вместе с тем большинство розничных инвесторов ведут себя осторожно — редко инвестируют свыше 1,4 млн руб., торгуют без инвестиционного плеча. Впрочем, такая осторожность, воспитанная предыдущими кризисами и прежними консервативными вложениями, положительно сказывается на результатах — доля клиентов, потерявших более 50% активов, у большинства брокеров не превышает 2%.

НАУФОР провела опрос своих крупнейших членов-брокеров о работе с клиентами — физическими лицами в 2015–2018 годах (с его результатами ознакомился “Ъ”). Информация консолидировалась по четырем крупным брокерам, которые по числу зарегистрированных клиентов занимают треть рынка, а по числу активных клиентов — половину рынка. Их имена не раскрываются, однако с большой долей вероятности к ним относятся БКС, «Открытие Брокер», «Финам» и «Сбербанк КИБ». “Ъ” дополнил эти данные опросом крупных российских брокеров по итогам трех кварталов 2019 года. Их предоставили «ВТБ Капитал Инвестиции», «Тинькофф», «Финам», БКС, «Открытие Брокер» и «Велес Капитал».

«Данные опроса показывают новое лицо российского розничного инвестора — приход на фондовый рынок клиентов, первоначально инвестирующих небольшие суммы, их осторожность с точки зрения использования плеча, продолжительные отношения с брокером»,— говорит президент НАУФОР Алексей Тимофеев. Снижающиеся ставки по депозитам заставляют физических лиц искать более доходные источники инвестирования. За четыре года ставки по банковским вкладам снизились в 2,5–3 раза, и в настоящее время максимальная ставка среди крупнейших банков, по данным ЦБ, находится вблизи исторического минимума — 6,1% годовых. Вместе с тем, согласно данным Московской биржи, количество уникальных клиентов — физических лиц с начала 2019 года выросло на 77%, до 3,5 млн человек, а количество активных клиентов (совершают операции как минимум один раз в месяц) — на 69%, до 322 тыс. человек.

Согласно обобщенной информации НАУФОР, в отчетный период доля клиентов с суммой активов на брокерском счете до 1,4 млн руб. (сумма гарантированной выплаты по вкладам физлиц) оставалась на одном уровне — около 90%. По данным “Ъ”, в этом году более 80% клиентов опрошенных брокеров имеют активы на счетах менее 1,4 млн руб. Самый высокий показатель у «Тинькофф» — 95%. «"Тинькофф Инвестиции" сфокусированы на массовом сегменте инвесторов, поэтому и средний размер брокерского счета на нашей платформе значительно ниже упомянутой суммы»,— пояснил руководитель управления развития инвестиционных и брокерских сервисов «Тинькофф» Антон Кицун.

По данным НАУФОР, средний срок обслуживания клиента (счета от 50 тыс. руб.) с 2015 по 2018 год сократился — с 55 до 46 месяцев. По данным “Ъ”, срок обслуживания клиентов в среднем составлял 36 месяцев. На статистическое снижение в целом показателя срока обслуживания клиентов по сравнению с предыдущими годами повлиял значительный приток новых клиентов. «В настоящее время фиксируем большой приток новых клиентов, что снижает средний срок обслуживания. С начала года число наших клиентов увеличилось на 86%, до 662 тыс. человек»,— отметил глава «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов.

При этом клиенты, которые пришли на фондовый рынок из банковских депозитов, продолжают вести себя довольно консервативно. Так, доля клиентов, использующих маржинальные сделки (то есть торговлю с плечом), по данным НАУФОР, в предшествующие четыре года оставалась в пределах 10%. Это сказывается на результатах инвестирования. Доля клиентов, стоимость активов которых снизилась на 50% и более, в 2018 году составила лишь 3,45%. По данным “Ъ”, маржинальной торговлей также пользовалась незначительная часть инвесторов — менее 5%, за исключением клиентов «Финама» (11%). Руководитель управления развития клиентского сервиса компании Дмитрий Леснов пояснил, что традиционный профиль их клиента — это активный трейдер. «Наши клиенты чаще пользуются маржинальным кредитованием, что сказывается на волатильности их портфелей»,— говорит он. Доля клиентов, стоимость активов которых снизилась на 50% за последний год, в «Финаме» составляет 7,5%, тогда как у других брокеров — менее 2%.

Полина Смородская