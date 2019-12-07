Поветкин завершил вничью бой с Хантером на титул чемпиона мира по версии WBA

Россиянин Александр Поветкин завершил вничью бой с американцем Майклом Хантером. После 12 раундов один судья отдал победу Поветкину — 115:113, второй — Хантеру 115:113, третий дал ничью — 114:114.

Таким образом Александр Поветкин не смог стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории. В активе российского спортсмена 35 побед (24 нокаутом), два поражения одна ничья.

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