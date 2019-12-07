США и Иран обменялись заключенными

США и Иран провели обмен заключенными, сообщает Reuters cо ссылкой на иранского чиновника. Вашингтон передал иранского ученого Масуда Солеймани, а Тегеран — американского студента Сюэ Вана.

Господин Солеймани был задержан сотрудниками ФБР в Миннесоте в октябре 2018 года, ему не предъявили обвинения. Господин Ван был задержан в Иране в 2016 году по подозрению в шпионаже.

«Я рад, что профессор Масуд Солеймани и Сюэ Ван воссоединятся со своими семьями в скором времени. Выражаю благодарность всем, кто принимал в этом участие, особенно правительству Швейцарии»,— написал глава МИД Ирана Джавад Зариф в Twitter.