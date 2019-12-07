США и Иран обменялись заключенными

США и Иран провели обмен заключенными, сообщает Reuters cо ссылкой на иранского чиновника. Вашингтон передал иранского ученого Масуда Солеймани, а Тегеран — американского студента Сюэ Вана.
Господин Солеймани был задержан сотрудниками ФБР в Миннесоте в октябре 2018 года, ему не предъявили обвинения. Господин Ван был задержан в Иране в 2016 году по подозрению в шпионаже.
«Я рад, что профессор Масуд Солеймани и Сюэ Ван воссоединятся со своими семьями в скором времени. Выражаю благодарность всем, кто принимал в этом участие, особенно правительству Швейцарии»,— написал глава МИД Ирана Джавад Зариф в Twitter.
Going home pic.twitter.com/HZHPDc20aj— Javad Zarif (@JZarif) 7 декабря 2019 г.
просмотров: 188625
просмотров: 60255
просмотров: 36899
просмотров: 31741
просмотров: 29541