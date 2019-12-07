Государственный Эрмитаж отмечает 255 летний юбилей

Государственный Эрмитаж 7 декабря отмечает 255 летний юбилей. В честь празднования в городе проходит ряд мероприятий.

Так, утром в Большой церкви Зимнего дворца состоялся молебен, приуроченный к Дню Святой Екатерины и Дню Эрмитажа. В полдень в здании Главного Штаба стартовала дискуссия представителей искусства и деятелей культуры. Темой обсуждения является сам музей, как центр притяжения туристов и как представитель Петербурга в России. Кроме того, в рамках празднования состоится показ документального фильма «Эрмитаж. Власть искусства», открылась выставка «Это сам Потемкин!».

В честь праздника вход в Эрмитаж сегодня бесплатный.