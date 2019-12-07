Глобальным корпорациям предложили раскрывать информацию о налогах в разных странах

Глобальные цифровые корпорации могут начать публиковать в открытом доступе данные об уплаченных в каждой стране налогах. С такой идеей выступила международная независимая организация «Глобальная инициатива по отчетности» (GRI), выпускающая стандарты нефинансовой отчетности с 2000 года. Цель раскрытия информации — повысить прозрачность транснациональных компаний в связи с резонансом из-за экономии на налогах таких гигантов, как Amazon, Google и Facebook, сообщила газета Financial Times.

Согласно правилам, предлагаемым GRI, компания должна публиковать информацию о своей налоговой политике, суммах налогов в разных странах, включая подоходный налог, а также доходы от внутригрупповых сделок. Управляющие компанииRoyal London Asset Management, Aberdeen Standard Investments и Legal & General Investment Management поддержали идею инициативу GRI. Раскрытие информации по GRI сейчас является добровольным.

Напомним, ранее британские аналитики проанализировали то, как платят налоги шесть интернет-гигантов — Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google и Microsoft — за последнее десятилетие. Оказалось, что их суммарная недоплата налогов составила $100 млрд.

Как в мире готовят крупнейшую реформу налогообложения — в материале “Ъ” «Технологических гигантов обложат налогами».