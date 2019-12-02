Эксперты: интернет-гиганты недоплатили $100 млрд налогов за десять лет

В понедельник, 2 декабря, британская некоммерческая организация Fair Tax Mark анонсировала подготовленный ею доклад «Кремниевая шестерка и ее глобальная недоплата налогов на $100 млрд» (сам доклад будет опубликован на этой неделе). В докладе ее эксперты проанализировали то, как платят налоги шесть интернет-гигантов — Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google и Microsoft — за последнее десятилетие.

Аналитики Fair Tax Mark изучили суммы, выделенные этими корпорациями на уплату налогов в соответствии с формой 10-K (ежегодный отчет о финансовых результатах компании, подаваемый в Комиссию по ценным бумагам и биржам США), и сравнили их с реально выплаченными ими налогами. Разрыв в период с 2010 по 2019 год, по подсчетам авторов доклада, составил $100,2 млрд. Причем этот разрыв растет: если в 2010 году он составлял $8,9 млрд, то к 2019 году увеличился до $47 млрд.

«С точки зрения ранжирования никто из шестерки не является примером ответственного налогового поведения. Однако степень несознательности и относительный налоговый вклад различаются»,— отмечают в Fair Tax Mark. Самым безответственным налогоплательщиком авторы доклада назвали Amazon, который за это десятилетие заплатил налоги лишь на $3,4 млрд, а самым ответственным — Microsoft c выплаченными налогами на сумму $46,9 млрд. Между ними по уровню повышения ответственности находятся Facebook, Google, Netflix и Apple.

Яна Рождественская