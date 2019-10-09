Технологических гигантов обложат налогами

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подготовила новые налоговые правила, которые, по мнению экспертов, могут стать самым значительным изменением мировой налоговой системы с 1920-х годов. В соответствии с предложениями ОЭСР транснациональные компании должны будут выплачивать налоги пропорционально прибыли, получаемой от продаж в каждой конкретной стране. Это должно привести к серьезному перераспределению налогов между странами, увеличению налогов, выплачиваемых технологическими корпорациями, и усложнению уклонения через налоговые убежища.

В среду Организация экономического сотрудничества и развития представила готовившиеся несколько месяцев предложения по изменению системы налогообложения. Оно должно затронуть в первую очередь крупные технологические корпорации. Суть предложений ОЭСР состоит в том, чтобы технологические и другие транснациональные компании платили больше налогов в тех странах, где они продают свои продукты — это должно предотвратить уклонение от уплаты налогов через налоговые убежища. В соответствии с предложением работающие в разных странах компании должны выплачивать налоги пропорционально прибыли, получаемой в каждой из этих стран. Помимо технологических компаний новые правила могут затронуть торгующих в разных странах производителей автомобилей и предметов роскоши.

Организация надеется, что соглашения по основным пунктам новых правил со странами из G20 будут достигнуты к январю.

Сейчас новые предложения были разосланы министрам финансов этих стран, встреча которых должна состояться 17–18 октября.

Как заявляют в самой ОЭСР, цель изменений — создание «стабильной» международной системы налогов на доходы корпораций, «потому что нынешние правила, восходящие к 1920-м годам, уже недостаточны для справедливого распределения налогов во все более глобализованном мире». Новые правила будут выгодны крупным экономикам (Великобритания, Германия, Китай), так как при больших продажах на собственной территории они нередко получали лишь незначительные налоговые отчисления от транснациональных компаний. «Если предложения будут согласованы, это станет крупнейшим изменением международного налогового режима с 1920-х годов и в корне изменит баланс налоговых прав между странами»,— отмечает директор по международной налоговой политике консалтинговой компании PwC Дэвид Мюррей.

Новые правила необходимы для борьбы с распространенной практикой, при которой компании, особенно технологические, регистрировали свои представительства в странах с низкими налогами, тем самым выплачивая небольшие налоги в странах, где продавалась их продукция.

Компании, работающие в нескольких странах, перераспределяли прибыль так, чтобы платить налоги в стране с более низкими ставками. Ярким примером является Apple. Компания разместила свои европейские подразделения в Ирландии — стране, известной своими низкими корпоративными налогами. Кроме того, Apple дополнительно договорилась с местными властями о льготах и выплачивала в качестве налоговых сборов лишь 1% от своих доходов Европе, а в некоторые годы — лишь 0,005%. В подобных способах снижения налогов обвиняли и другие крупные корпорации, в том числе Facebook, Google, Amazon, Nike, Starbucks и другие.

«Мы достигаем настоящего прогресса в решении налоговых проблем, возникающих с цифровизацией экономики, и продолжим движение к консенсусу в деле пересмотра международной налоговой системы»,— отметил генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа. ОЭСР в числе прочего хочет найти всеобщее решение проблемы и убедить отдельные страны не вводить собственные налоги на деятельность технологических сервисов — проекты подобных налогов разрабатывают, например, Франция и Великобритания. В Великобритании новые правила хотят ввести уже в апреле следующего года, однако власти готовы отменить их введение, если будет достигнуто международное соглашение. «Провал в достижении соглашения к 2020 году серьезно повысит риск того, что страны будут действовать в одностороннем порядке, что будет иметь негативные последствия для и без того хрупкой мировой экономики»,— отметил господин Гурриа. Предложенный ОЭСР вариант является компромиссом между ЕС, требующим налогов с технологических компаний, среди которых много американских, и США, которые нередко выступали против инициатив ЕС.

Яна Рождественская