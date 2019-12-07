Два человека погибли при столкновении автомобиля с вестибюлем станции МЦК в Москве

В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции «Окружная» Московского центрального кольца (МЦК). Два человека погибли, три пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«В Локомотивном проезде легковушка врезалась в вестибюль станции "Окружная" МЦК. Пострадали пять человек, двое из них погибли»,— сказал собеседник агентства. О причинах ДТП и времени аварии пока неизвестно.

По данным источника «Интерфакса», автомобиль Mazda выехал на тротуар и столкнулся с опорой вестибюля. Среди госпитализированных — водитель и пассажир транспортного средства.