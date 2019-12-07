В нацсовете при Путине назвали провокацией марш на Крым крымскотатарского Меджлиса

Лидер запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил о планах провести шествие из Украины в Крым. Он утверждает, что акция будет мирной. В ответ Крымско-татарская автономия Крыма и член совета при президенте России по межнациональным отношениям Эскендер Билялов назвали заявления провокацией и порекомендовали организаторам предварительно обратиться в российские МИД и МВД.

«Меджлис крымскотатарского народа выступает с публичной инициативой о подготовке к международной ненасильственной мирной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства"<...>. На сегодня между Украиной и Крымом находятся незаконные кордоны. А мы будем идти к себе домой»,— сказал господин Чубарев на пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»). Дата мероприятия пока не определена.

Член Совета при президенте России по межнациональным отношениям и председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов назвал провокацией планы по «нарушению границы государства», передает «РИА Новости». Он уверен, что мероприятие ни к чему не приведет. По мнению господина Билялова, Рефат Чубаров анонсировал марш, чтобы обратить на себя внимание, потому что «мировое сообщество начинает признавать Крым частью России».

Глава крымско-татарской национально-культурной автономии Эйваз Умеров тоже назвал анонс шествия провокацией и порекомендовал организаторам обратиться в правоохранительные органы и в МИД России «во избежание недоразумений».

Глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев сказал RT, что если акция состоится, то это будет «марш против населения Крыма». Он также заявил, что «ни у кого не должно быть сомнений», что Россия умеет себя защищать. «Крымские татары, оставшиеся на полуострове, обладают всем набором прав и свобод, которые не были им доступны в украинский период истории Крыма. Не понимать этого могут только те, кто пытается в данной ситуации выстроить свои политические карьеры»,— сказал господин Косачев.

В 2016 году Верховный суд России оставил в силе решение Верховного суда Крыма о признании экстремистской организацией Меджлиса крымских татар и запрете его деятельности на территории РФ. Иск подавала тогда прокурор Крыма Наталья Поклонская.

Подробнее о признании организации экстремистской — «Крымскотатарский Меджлис засобирался в ЕСПЧ».