07 декабря, суббота
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В Тимашевске открылся стадион «Колос»

В Тимашевске после ремонта открыли стадион «Колос». Как сообщили в краевой администрации, там капитально отремонтировали легкоатлетическое ядро. В частности, в спортивном учреждении появилось десять беговых дорожек с резиновым покрытием, два сектора для прыжков в длину, сектор для прыжков с шестом, для толкания ядра и яма с водой для бега с препятствиями.

Кроме того, сообщается, что проведена реконструкция трибун – вместо старых деревянных скамеек установлено почти пять тысяч новых пластиковых сидений. Общий бюджет обновления составил 40 млн руб.

Василий Хитрых


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