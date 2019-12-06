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Фото: Андрей Абрамов

Метанол обнаружен в 10 процентах проб «незамерзайки» в Нижегородской области

Специалисты Роспотребнадзора конфисковали 50 литров зимних стеклоомывающих жидкостей.

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Вещества, опасные для здоровья человека, обнаружены в 10 процентах проб «незамерзайки».


Нижегородский Роспотребнадзор провел в 2018 и 2019 годах проверки зимних стеклоомывающих жидкостей. Эксперты отобрали около пятидесяти проб, и в пяти из них был обнаружен метанол. Специалисты конфисковали 50 литров жидкости и составили административные протоколы на 172 тысячи рублей.

Начальник отдела надзора по гигиене труда регионального Роспотребнадзора Елена Потемина сообщила «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что в пяти из пятидесяти отобранных проб был найден метиловый спирт в количествах, от ста до тысячи раз превышающих допустимый уровень. По ее словам, метиловый спирт достаточно дешев и хорошо очищает стекла на морозе, поэтому недобросовестные производители используют такое сырье при производстве стеклоомывающих жидкостей.

Собеседница «ЪFM НН» подчеркнула, что опасность приобретения таких некачественных средств связана с тем, что метиловый спирт действует на нервную и сердечно-сосудистую системы, вследствие чего у человека появляется ощущения головокружения, он становится более раздражительным, могут обостряться заболевания желудочно-кишечного тракта, проявляться признаки дерматита. Елена Потемина сказала, что определить присутствие метилового спирта не возможно без проведения лабораторных исследований, поэтому рекомендуется приобретать стеклоомывающую жидкость только в установленных местах торговли.

При этом собеседница «КоммерсантъFM Нижний Новгород» отметила, что проверялись только стационарные места распространения стеклоомывающих жидкостей. Места стихийной уличной торговли проверяются только по обращению прокуратуры.

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