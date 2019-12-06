Медведев: в России нет никаких «антибелорусских элементов»

В России нет никаких «антибелорусских элементов» и противников интеграции с Белоруссией, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с белорусским коллегой Сергеем Румасом в Сочи. 5 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об «антибелорусском давлении», которое, по его мнению, оказывается на президента России Владимира Путина.

«Все процессы интеграционные всегда сопровождаются обсуждениями, высказыванием мнений, подчас эмоциональных позиций. Я вот уже прочитал, что у нас есть антибелорусские элементы, которые так или иначе влияют на государственную политику. Хочу вам сказать, скажу и президенту Республики Беларусь, у нас таких антибелорусских элементов нет»,— сказал господин Медведев (цитата по «Интерфаксу»).

Александр Лукашенко в ходе своего выступления 5 декабря рассказал, что Белоруссия не будет входить в состав любой другой страны, «даже братской России». По его словам, вопрос о «дорожных картах» по интеграции двух стран в рамках Союзного государства находится в завершающей стадии. Завтра, 7 декабря вопросы интеграции будут обсуждать в Сочи президенты стран Владимир Путин и Александр Лукашенко.

О том, как Россия и Белоруссия 20 лет интегрировались в рамках Союзного государства,— в материале журнала «Огонек» «Союз нерешимый».