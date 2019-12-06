В Москве появились новые камеры, контролирующие выезд на «вафельную» разметку

На улицах Москвы появилось шесть новых камер, контролирующих выезд на «вафельную» разметку, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«Еще на шести 'вафельницах' включили камеры, которые следят за выездом на 'красный' и запиранием перекрестков. Это одно из тех нарушений ПДД, которое становится причиной сильных заторов, особенно в часы пик», — отметили в ведомстве.

Новый камеры заработали на улица:

ул. Большая Полянка, д. 3/9;

на пересечении ул. Воронцовские Пруды и Архитектора Власова;

на пересечении Малого Устьинского моста с Устьинской набережной;

на ул. Садовая-Спасская, д. 19;

на Котельнической набережной, д. 1/15;

на шоссе Энтузиастов, д. 46/2.

Напомним, с 28 апреля 2018 года вступили в силу изменения в ПДД, которые закрепили использование рисунка в виде пересекающихся желтых линий. Так обозначена зона на перекрестке, въезд в которую запрещен во время пробки под угрозой штрафа в размере 1 тыс. руб. за создание помех другим участникам движения.