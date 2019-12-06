Из генпланов муниципалитетов Кубани начали исключать лесной фонд

В генпланы поселений во многих муниципалитетах включаются участки леса, в основном это происходит из-за того, что не определены границы лесничеств. «Сегодня в регионе остро стоит вопрос правомерности включения лесных участков в границы населенных пунктов. В судебном порядке Рослесхозом обжаловано уже восемь решений об утверждении генпланов»,- заявил вице-губернатор Кубани Сергей Болдин.

Он поручил активизировать работу по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах лесничеств и приведению генпланов в соответствие с федеральным законодательством.

Отметим, что земли, отнесенные к лесному фонду, по закону относятся к федеральной собственности, и застройка там запрещена. При их исключении из генпланов будет устанавливаться правомерность использования уже существующей застройки.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что губернатор Краснодарского края заявил о создании межведомственной группы по контролю за застройкой в водоохранных и лесных зонах края. С 2016 года на Кубани выявили 170 фактов строительства объектов с признаками капитального строения в лесном фонде, и только по 55 из них исковые заявления направлены в суд. Контролировать застройку в природоохранных зонах также будет прокуратура.

Елена Рыжкова