Жителя Кубани подозревают в разглашении данных РЖД

Следователи Московского МСУТ СК РФ предъявили обвинение 26-летнему жителю Краснодарского края в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну (ч. 1 ст. 183 УК РФ), а также в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (ч. 1 ст. 272 УК РФ).

Как сообщили в СК РФ, в июне 2019 года молодой человек, используя для авторизации незаконно добытые учетные записи двух пользователей работников ОАО «РЖД» и 96 уникальных ip-адресов, совершил неправомерный доступ к охраняемой законом информации, находящейся на внутренних ресурсах организации. После этого он скопировал нескольких сотен тысяч фотографий и сведений руководства РЖД и иных работников госкорпорации. Потом эти данные были опубликованы на одном из сайтов ФРГ.

Василий Хитрых