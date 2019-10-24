Старое дело уйдет в новый год

Сергей Фомин, обвиняемый в участии в массовых беспорядках на несогласованной акции протеста в Москве 27 июля, останется под домашним арестом до 8 января — такое решение в среду принял Мосгорсуд, отклонив апелляционную жалобу господина Фомина на меру пресечения, избранную для него Басманным судом в сентябре. Напомним, 36-летний предприниматель Сергей Фомин — единственный арестант «дела 27 июля», до сих пор обвиняемый только в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ). При этом уголовное преследование по данной статье продолжается и в отношении других десяти фигурантов громкого дела, в том числе уже осужденных за применение насилия в отношении сотрудников ОМОНа и Росгвардии (ст. 318 УК РФ).

Во время рассмотрения апелляционной жалобы на арест Сергея Фомина адвокат Алексей Веселов обратил внимание суда, что «Фомин в августе добровольно сдался полиции» и «не намерен скрываться от следствия». Защитник настаивал на необходимости отменить меру пресечения «или хотя бы снять некоторые ограничения, чтобы Сергей мог посещать отца-пенсионера и ухаживать за ним». Главным доводом адвоката на заседании Мосгорсуда было «отсутствие доказательств тех обстоятельств, при которых избирается домашний арест». «Один из доводов суда — обвинение Фомина в тяжком преступлении,— рассказал “Ъ” Алексей Веселов.— Но во всех пленумах говорится, что этого недостаточно для избрания меры пресечения: нужно обязательно доказать обстоятельства преступления, а этого не происходит».

Прокурор Елена Мещерякова в прениях сторон просила суд оставить жалобу Фомина без удовлетворения. Сам господин Фомин поддержал позицию адвоката о недоказанности обстоятельств массовых беспорядков 27 июля в Москве. В итоге судья Татьяна Соколова постановила оставить решение Басманного суда в силе.

«Следствие допросило более 200 свидетелей, просмотрело более 300 часов видео с камер наружного наблюдения, в следственной группе свыше ста человек,— рассказал адвокат Алексей Веселов.— Фомин сам пришел в полицию (в августе Сергей Фомин был объявлен в розыск. По его словам, он трижды пытался сдаться, "когда узнал об этом из СМИ", но его звонки "принимали за шутку дежурные полицейские и сотрудники СКР".— “Ъ”). До сих пор следствие не подтвердило, что Сергей может оказать влияние на свидетелей или скрыть какие-то доказательства его вины. Арест в данном случае — это давление на него».

Отметим, господин Фомин — единственный из участников акции протеста 27 июля, кому на данный момент предъявлено только обвинение в участии в массовых беспорядках. Вторым обвиняемым исключительно по ч. 2 ст. 212 УК РФ был Алексей Миняйло, однако в отношении него уголовное преследование было прекращено 27 сентября. Также Следственный комитет России снял обвинения с Валерия Костенка, Даниила Конона, Сергея Абаничева, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. В отношении Егора Жукова следствие переквалифицировало обвинение на «призывы к экстремистской деятельности» (ст. 280 УК РФ). Остальным фигурантам «дела 27 июля» были предъявлены обвинения в применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). К лишению свободы по этой статье уже приговорены Данил Беглец (два года), Иван Подкопаев (два года), Кирилл Жуков (три года) и Евгений Коваленко (три с половиной года). Под следствием остаются Самариддин Раджабов, Никита Чирцов, Эдуард Малышевский и Айдар Губайдулин, бежавший из России 16 октября.

Адвокаты осужденных и обвиняемых продолжают сообщать, что в отношении их доверителей, несмотря на выведенную в отдельное производство статью 318, до сих пор не прекращено и уголовное преследование по ст. 212 УК РФ. Защитник Евгения Коваленко Мансур Гильманов не исключает угрозы «новых обвинительных приговоров». С ним согласны адвокат Кирилла Жукова Светлана Байтурина и адвокат Никиты Чирцова Александр Борков. Адвокат Самариддина Раджабова Сергей Бадамшин настроен более оптимистично. «Постановление о прекращении уголовного преследования по ст. 212 будет вынесено, по моей информации, полученной в СКР, уже через полтора месяца, после того как дела обвиняемых "второй волны" будут переданы в суд»,— сообщил “Ъ” господин Бадамшин. Напомним, 16 октября СКР предъявил обвинения по ч. 1 ст. 318 еще четверым фигурантам «дела 27 июля»: Егору Лесных, Александру Мыльникову, Владимиру Емельянову и Андрею Баршаю.

Мария Старикова, Юрий Слинько