Старое дело уйдет в новый год

Сергей Фомин, обвиняемый в участии в массовых беспорядках на несогласованной акции протеста в Москве 27 июля, останется под домашним арестом до 8 января — такое решение в среду принял Мосгорсуд, отклонив апелляционную жалобу господина Фомина на меру пресечения, избранную для него Басманным судом в сентябре. Напомним, 36-летний предприниматель Сергей Фомин — единственный арестант «дела 27 июля», до сих пор обвиняемый только в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ). При этом уголовное преследование по данной статье продолжается и в отношении других десяти фигурантов громкого дела, в том числе уже осужденных за применение насилия в отношении сотрудников ОМОНа и Росгвардии (ст. 318 УК РФ).
Во время рассмотрения апелляционной жалобы на арест Сергея Фомина адвокат Алексей Веселов обратил внимание суда, что «Фомин в августе добровольно сдался полиции» и «не намерен скрываться от следствия». Защитник настаивал на необходимости отменить меру пресечения «или хотя бы снять некоторые ограничения, чтобы Сергей мог посещать отца-пенсионера и ухаживать за ним». Главным доводом адвоката на заседании Мосгорсуда было «отсутствие доказательств тех обстоятельств, при которых избирается домашний арест». «Один из доводов суда — обвинение Фомина в тяжком преступлении,— рассказал “Ъ” Алексей Веселов.— Но во всех пленумах говорится, что этого недостаточно для избрания меры пресечения: нужно обязательно доказать обстоятельства преступления, а этого не происходит».
Прокурор Елена Мещерякова в прениях сторон просила суд оставить жалобу Фомина без удовлетворения. Сам господин Фомин поддержал позицию адвоката о недоказанности обстоятельств массовых беспорядков 27 июля в Москве. В итоге судья Татьяна Соколова постановила оставить решение Басманного суда в силе.
«Следствие допросило более 200 свидетелей, просмотрело более 300 часов видео с камер наружного наблюдения, в следственной группе свыше ста человек,— рассказал адвокат Алексей Веселов.— Фомин сам пришел в полицию (в августе Сергей Фомин был объявлен в розыск. По его словам, он трижды пытался сдаться, "когда узнал об этом из СМИ", но его звонки "принимали за шутку дежурные полицейские и сотрудники СКР".— “Ъ”). До сих пор следствие не подтвердило, что Сергей может оказать влияние на свидетелей или скрыть какие-то доказательства его вины. Арест в данном случае — это давление на него».
Отметим, господин Фомин — единственный из участников акции протеста 27 июля, кому на данный момент предъявлено только обвинение в участии в массовых беспорядках. Вторым обвиняемым исключительно по ч. 2 ст. 212 УК РФ был Алексей Миняйло, однако в отношении него уголовное преследование было прекращено 27 сентября. Также Следственный комитет России снял обвинения с Валерия Костенка, Даниила Конона, Сергея Абаничева, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. В отношении Егора Жукова следствие переквалифицировало обвинение на «призывы к экстремистской деятельности» (ст. 280 УК РФ). Остальным фигурантам «дела 27 июля» были предъявлены обвинения в применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). К лишению свободы по этой статье уже приговорены Данил Беглец (два года), Иван Подкопаев (два года), Кирилл Жуков (три года) и Евгений Коваленко (три с половиной года). Под следствием остаются Самариддин Раджабов, Никита Чирцов, Эдуард Малышевский и Айдар Губайдулин, бежавший из России 16 октября.
Адвокаты осужденных и обвиняемых продолжают сообщать, что в отношении их доверителей, несмотря на выведенную в отдельное производство статью 318, до сих пор не прекращено и уголовное преследование по ст. 212 УК РФ. Защитник Евгения Коваленко Мансур Гильманов не исключает угрозы «новых обвинительных приговоров». С ним согласны адвокат Кирилла Жукова Светлана Байтурина и адвокат Никиты Чирцова Александр Борков. Адвокат Самариддина Раджабова Сергей Бадамшин настроен более оптимистично. «Постановление о прекращении уголовного преследования по ст. 212 будет вынесено, по моей информации, полученной в СКР, уже через полтора месяца, после того как дела обвиняемых "второй волны" будут переданы в суд»,— сообщил “Ъ” господин Бадамшин. Напомним, 16 октября СКР предъявил обвинения по ч. 1 ст. 318 еще четверым фигурантам «дела 27 июля»: Егору Лесных, Александру Мыльникову, Владимиру Емельянову и Андрею Баршаю.
Адвокаты актера Павла Устинова приступают к подготовке кассационной жалобы на приговор господину Устинову. Об этом в среду “Ъ” сообщил адвокат актера Дмитрий Чешков, уточнив, что «продолжит защищать господина Устинова вместе с адвокатом Анатолием Кучереной». Напомним, 23-летний актер Устинов был приговорен к одному году условного срока за вывих плеча сотруднику Росгвардии на акции протеста в Москве 3 августа (ч. 1 ст. 318 УК РФ, применение насилия в отношении представителя власти). «Я получил необходимые для подачи кассационной жалобы заверенные копии апелляционного определения и приговора, теперь предстоит выстроить стратегию защиты в кассационном суде,— сообщил господин Чешков.— Мы продолжаем настаивать на том, что человек получил срок за преступление, которого не совершал».
Господин Чешков также рассказал, что председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев пока не истребовал материалы дела Павла Устинова из Тверского суда, «хотя приговор вступил в силу 30 сентября». Ранее господин Лебедев заявлял: «Когда приговор (Устинову.— “Ъ”) вступит в законную силу, придет моя компетенция — истребовать дело».
«Я намерен добиваться отмены приговора, так как настаиваю на своей невиновности,— сообщил “Ъ” в среду господин Устинов.— Сейчас я сосредоточен на домашних делах и подготовке к предстоящей свадьбе — мы распишемся с Екатериной (Балуевой.— “Ъ”) в декабре. Но я также продолжаю поддерживать других арестантов (по уголовным делам, связанным с летними акциями протеста в Москве.— “Ъ”), ходить на заседания судов и бороться вместе с ними».
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