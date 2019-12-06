Uber сообщил о 6 тыс. домогательств в США за 2017–2018 годы

Компания Uber выпустила первый подробный отчет о безопасности при использовании ее сервиса такси. Данные касаются США и относятся к 2017–2018 годам. Компания сообщила, что в 2017 году при общем количестве 1 млрд поездок на Uber в США было зафиксировано 2936 домогательств, к которым относятся в том числе насильственные попытки или насильственные совершенные прикосновения, поцелуи или сексуальный контакт.

В 2018 году при 1,3 млрд поездок в США было зафиксировано 3045 таких домогательств. Таким образом, за 2017–2018 годы при 2,3 млрд поездок на Uber было отмечено 5981 сексуальное домогательство. Uber отмечает, что в 45% таких случаев обвинения были выдвинуты в адрес клиентов такси, а не водителей.

Компания заявила, что намерена уделять самое серьезное внимание повышению безопасности, в том числе усилению контроля за допуском водителей, работе специальной службы по приему жалоб и реагированию на них. Uber также призвала всех клиентов активно использовать не только сервисы компании, но и федеральные службы экстренной помощи для своевременного реагирования на любые попытки нападения или домогательства в такси. Компания отметила, что для повышения безопасности перевозок она уже вводит в своем приложении специальную тревожную кнопку, при помощи которой клиент или сам водитель может незамедлительно обратиться в службу спасения 911 в случае попытки нападения или домогательства.

В 2017 году новым генеральным директором Uber стал Дара Хосровшахи, ранее возглавлявший интернет-турагентство Expedia. Он сменил ушедшего в отставку основателя Uber Трэвиса Каланика, который был вынужден покинуть свой пост из-за череды скандалов, связанных с домогательствами таксистов к клиентам, побоями и изнасилованиями. Компанию обвиняли в том, что она уделяет недостаточно внимания борьбе с такими явлениями и повышению безопасности перевозок. Сразу после смены руководства новый генеральный директор пообещал сделать все для повышения безопасности и культуры при использовании популярного сервиса.

Евгений Хвостик