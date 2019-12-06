Арбитраж признал правоту УФАС в споре с комитетом Смольного по Апраксину двору

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области опубликовал в полном объеме решение о законности актов, выданных петербургским УФАС комитету имущественных отношений Смольного и АО «Апраксин двор». Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщили в антимонопольном ведомстве.

В 2016 УФАС согласовало КИО предоставление доверительного управления без проведения торгов в виде госпреференции АО «Апраксин двор». В управление предоставлялись 136 объектов, расположенных на территории Мариинского рынка (бывшего Щучьего двора). Преференция была выдана с целью сохранения, использования, популяризации и госохраны объектов культурного наследия, находящихся на данном участке, сроком на пять лет. При этом в течение этого времени АО «Апраксин двор» не могло изменять цели предоставления указанной преференции.

В то же время проведенная проверка выявила факты неиспользования и нецелевого использования госпреференции — в частности, за три года КИО из 136 объектов, предусмотренных для передачи АО в доверительное управление, обеспечило передачу только 82, а мероприятия по сохранению объектов культурного наследия начаты в отношении лишь 11 из них. Также АО планировало передать свои обязанности по полученной преференции третьим лицам и не осуществляло мероприятия в целях сохранности объектов, переданных ему в доверительное управление.

В связи с вышеуказанными фактами антимонопольный орган решил, что комитет и АО «Апраксин двор» нарушили закон о защите конкуренции, и обязал КИО предпринять меры по изъятию исторических объектов. Между тем, данное предписание к установленному сроку выполнено не было, а КИО обжаловал решение УФАС в суде. В итоге Арбитражный суд акты антимонопольщиков признал законными и обоснованными.