Китай ввел санкции в отношении дипломатов США

Правительство Китая ввело ответные ограничительные меры в отношении работающих в стране дипломатов США, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. В октябре США вели визовые ограничения для китайских политиков за задержание и жестокое обращение с мусульманами в Синьцзяне, где проживают уйгуры и казахи.

«В ответ на введенные Госдепартаментом США ограничения для китайских дипломатов, которые начали действовать в октябре этого года, Китай уведомил посольство США в КНР о том, что мы немедленно примем ответные меры»,— сказала госпожа Чуньин на брифинге. По ее словам, 4 декабря китайская сторона вызвала представителя посольства США в Китае и уведомила, что с этой же даты были введены эти меры.

Официальный представитель МИДа подтвердила, что среди ограничений есть требование к дипломатам США уведомлять МИД Китая о намерении встретиться с сотрудниками региональных властей страны за пять рабочих дней до встречи.

В июле в попытке защитить свою политику в регионе китайские власти выпустили новую Белую книгу о Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где утверждается, что ислам — чужеродная для местных жителей религия, а на территории региона действуют террористические группы. В ООН полагают, что китайская политика в СУАР осуществляется в нарушение прав человека, там насильно удерживается в «лагерях перевоспитания» более 1 млн мусульман. Госсекретарь США Майк Помпео в октябре призвал Китай «немедленно прекратить компанию репрессий в Синьцзяне».

О политике Китая в автономном районе — в материале “Ъ” «Историю уйгуров переписали набело».