Застройщику ЖК «Багратион» в Краснодаре начали предъявлять требования

Внешний управляющий ООО «Эталон Девелопмент» Михаил Кравченко сообщил о первом полученном требовании о включении в реестр по передаче одной из квартир в ЖК «Багратион» по Красных Партизан, 46 в Краснодаре. Требование возникло на основании договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома. Данное сообщение опубликовано в Едином государственном реестре сведений о банкротстве.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, неделю назад дольщики проблемного ЖК «Багратион» в центре Краснодара одобрили введение конкурсного производства в отношении застройщика — ООО «Эталон Девелопмент». Представители компании не отказываются от планов по завершению строительства долгостроя, однако ссылаются на сложности в получении технических условий для подключения дома к коммуникациям. Юристы считают, что введение конкурсных процедур не может помешать инвестору завершить проект жилого комплекса, а арбитражному управляющему это поможет закрыть реестр кредиторов для внесения ясности в ситуацию с долгостроем.

ООО «Эталон Девелопмент» было создано в декабре 2012 года как преемник ООО СК «Родина». Последнее получило разрешение на строительство 14-этажного жилого дома по улице по Красных Партизан, 46, однако затем документ был отозван мэрией Краснодара, поскольку якобы не соответствовал нормам Градостроительного кодекса РФ. Несмотря на это, застройщик с июня 2013 года по май 2014-го привлек свыше 65 млн руб. от 50 дольщиков.

Дмитрий Михеенко