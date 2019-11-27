«Багратион» идет на конкурс

Дольщики проблемного ЖК «Багратион» в центре Краснодара одобрили введение конкурсного производства в отношении застройщика — ООО «Эталон Девелопмент». Представители компании не отказываются от планов по завершению строительства долгостроя, однако ссылаются на сложности в получении технических условий для подключения дома к коммуникациям. Юристы считают, что введение конкурсных процедур не может помешать инвестору завершить проект жилого комплекса, а арбитражному управляющему это поможет закрыть реестр кредиторов для внесения ясности в ситуацию с долгостроем.

Кредиторы краснодарского ООО «Эталон Девелопмент» (свыше 50 человек) выступили за введение в отношении застройщика-банкрота конкурсного производства. В настоящее время общество, на балансе которого находится проблемный ЖК «Багратион», находится во внешнем управлении.

Как рассказал “Ъ-Кубань” представитель швейцарской компании Romano Immobilien AG Богдан Шахов, потенциальный инвестор завершения строительства «Багратиона» не отказывается от своих планов, но в настоящее время ждет оценки итоговой суммы, которая необходима на реализацию проекта. «Мы сделали запросы по техусловиям и ждем конкретные цифры на подключение объекта к коммуникациям. Сложности пока возникают только с газоснабжающей организацией, которая не выдает таких разрешений, но, по нашей информации, это касается не только конкретно этого объекта»,— говорит представитель инвестора.

Ситуация с вероятным введением конкурсных процедур в отношении ООО «Эталон Девелопмент», по мнению господина Шахова, не должна сказаться на дальнейшей реализации проекта по достройке ЖК «Багратион». Этот шаг, по его словам, вероятно, нужен арбитражному управляющему на случай, если объект так и не будет достроен, вследствие чего для расплаты с инвесторами необходимо будет реализовывать имущество банкрота. «Я думаю, что в случае продажи имущества компании возникнет конфликт с дольщиками, поскольку многие считают, что полученной компенсации за вклад в строительство дома им будет недостаточно для приобретения другого жилья, поэтому они заинтересованы в достройке объекта»,— подытожил Богдан Шахов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ООО «Эталон Девелопмент» было создано в декабре 2012 года как преемник ООО СК «Родина». Последнее получило разрешение на строительство 14-этажного жилого дома по улице по Красных Партизан, 46, однако затем документ был отозван мэрией Краснодара, поскольку якобы не соответствовал нормам Градостроительного кодекса РФ. Несмотря на это, застройщик с июня 2013 года по май 2014-го привлек свыше 65 млн руб. от 50 дольщиков. Сейчас, по словам Богдана Шахова, участников долевого строительства на объекте значительно больше.

В апреле 2018 года Ленинский районный суд Краснодара приговорил экс-руководителя ООО «Эталон Девелопмент» Олега Сандуляка к семи годам и восьми месяцам колонии общего режима по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», он являлся собственником ООО «Эталон Девелопмент» с 2013 по 2016 год. С начала 2016 года стопроцентным владельцем ООО «Эталон Девелопмент» является Romano Immobilien AG. Чтобы проект все же был реализован, этажность здания снижена до семи этажей. В апреле этого года краевой арбитраж запретил ООО «Эталон Девелопмент» принимать средства дольщиков в проект достройки ЖК «Багратион» на срок 12 месяцев, так как не была предоставлена разрешительная документация.

Управляющий партнер юридического бюро «Домащенко и партнеры» Роман Домащенко считает, что выход на конкурсное производство в отношении «Эталон Девелопмента» связан с желанием управляющего закрыть реестр кредиторов. «Это никак не влияет на возможность достроить проблемный объект или реализовать его: все эти процедуры предусмотрены и конкурсом. Мне кажется, что арбитражный управляющий хочет подвести черту под количеством кредиторов и суммами требований, чтобы внести большую ясность в сложившейся ситуации»,— говорит юрист.

Дмитрий Михеенко