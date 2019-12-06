Без отопления остались 5,5 тыс. нижегородцев из-за аварии на теплосетях

Авария на сетях теплоснабжения произошла 6 декабря на улице Веденяпина, 32 (Нижний Новгород, Автозаводский район). Без отопления остались 13 многоквартирных домов, где проживают 5,5 тыс. жителей, и детский сад. Воспитательный процесс там не нарушен, температура в помещениях находится в пределах нормы.

Как сообщает региональное управление МЧС, на месте происшествия работает бригада из пяти человек и трех единиц техники. Планируется завершить ремонт к полуночи.

Добавим, что с начала отопительного сезона это уже седьмой случай массового отключения тепла в регионе из-за аварий на теплосетях. В последний раз 5 декабря без отопления остались 2,5 тыс. жителей автозаводского района, без горячей воды – 9,9 тыс. нижегородцев.

Анастасия Еремина