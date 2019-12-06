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На модернизацию системы оповещения в Башкирии потратят до 232 млн рублей

ГБУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты» на аукционе 12 декабря отберет подрядчика второго этапа модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 232,37 млн руб., он будет оплачен за счет субсидий из республиканского бюджета.

По условиям контракта, работы нужно завершить до 20 декабря 2020 года. Всего нужно установить 466 пунктов, в том числе 45 пунктов управления, 294 пункта электросиренного оповещения, 97 пунктов сиренно-речевого оповещения, 31 пункт перехвата теле-и радиовещания. Они будут располагаться в 44 населенных пунктах Башкирии, в том числе в Уфе. Оборудование должно быть совместимо с имеющимся оборудованием, смонтированным в рамках первого этапа модернизации региональной автоматизированной системы.

Майя Иванова


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