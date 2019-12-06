Сахалинский губернатор заявил о планах построить мост на остров в 2030–2035 годах

Проект мостового перехода Сахалин—материк, работы по проектированию и экономическому обоснованию которого возобновились в 2017 году, может быть готов уже в 2030-м. Об этом заявил губернатор региона Валерий Лимаренко, подводя итог первому году работы на острове.

«РЖД уже ведет предпроектные работы. Они попадают в планы социально-экономического развития РЖД и нашего региона. Считаем, что предельный срок строительства — 2035 год, оптимисты говорят о 2030-м. Наши незамерзающие порты Корсаковский, Невельский, Поронайский сразу получат другое значение (после строительства объекта.— “Ъ”). Через нас будут проходить грузы из Японии в Европу. В этом случае вдоль железной дороги можно выстраивать различные производства, связанные с переработкой газа, нефти, другого сырья,— сказал господин Лимаренко.

Строительство моста в районе мыса Погиби — наиболее узкого места между Сахалином и Хабаровским краем — предварительно оценивается в 540,7 млрд руб. Кроме самого шестикилометрового сооружения в эту сумму входит создание около 600 км подъездных путей: от станции Селихино линии Комсомольск-на-Амуре—Ванино в Хабаровском крае до берега пролива, а также от побережья до станции Ныш на Сахалине.

Источниками финансирования работ должны стать средства РЖД, а также Фонда развития Дальнего Востока и Корпорации развития Сахалинской области.

Ранее РЖД заявляло о планах построить мост после 2025 года.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Сахалинский мост сдвинется за 2025 год».

Сергей Васильев, Южно-Сахалинск