Дольщики ЖК «Сердце Нижнего» просят губернатора взять под контроль достройку дома

Обманутые дольщики ЖК «Сердце Нижнего» (шестиэтажный многоквартирный дом на улице Ильинской) обратились с очередным письмом к губернатору Глебу Никитину, прося его взять под свой личный контроль реализацию дорожной карты по достройке жилья. С этой целью давно был приглашен альтернативный застройщик ООО «Каскад НН», а дольщики сами нашли для администрации арбитражного управляющего для процедуры банкротства предыдущего застройщика ООО МСК и передачи от него недостроя.

«В соглашении о предоставлении компенсационного земельного участка, необходимо предусмотреть гарантии возмещения затрат по работе арбитражного управляющего, участвующего в процессе банкротства застройщика, в рамках, предусмотренных законодательством РФ. Если в срок до 17 декабря 2019 года такие гарантии не будут получены, он откажется вести процедуру банкротства МСК, а потенциальный инвестор может вообще отказаться от проекта, не видя никаких подвижек с решением самого главного для себя вопроса», — сообщили дольщики, отмечая, что администрация Нижнего Новгорода не предпринимает мер по формированию компенсационного земельного участка на улице Германа Лопатина для «Каскад НН». По словам дольщиков, принятая на региональном уровне дорожная карта по достройке ЖК «Сердце Нижнего» не исполняется, и люди просят Глеба Никитина заставить чиновников работать.

Иван Сергеев