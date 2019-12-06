Стоимость жилья в новостройках Анапы составляет почти 65 тысяч за квадратный метр

Средневзвешенная стоимость жилья на первичном рынке Анапы составляет 64,4 тыс. руб. за кв. м. Об этом сообщает консалтинговое агентство Macon. Это, по данным аналитиков, является максимальным значением за всю историю наблюдений.

С начала 2019 года цены на новостройки Анапы выросли на 7,6%. По итогам первого квартала цены на локальном рынке первичного жилья увеличились на 3,6%, второго квартала – на 2,6%, третьего квартала – на 1,2%.

«Факторами-ограничителями прироста показателя являются высокий уровень текущих среднерыночных цен, активный выход новых проектов сегментов “стандарт” и “комфорт” на начальной стадии строительства с традиционно невысокой стоимостью реализации квартир и апартаментов», - комментируют в компании.

За последний квартал в половине новостроек стандартного сегмента, по данным Macon, было отмечено повышение стоимости со средней величиной прироста равной 6%, что оценивается как высокое значение. Традиционное и подкрепленное увеличением степени готовности объектов изменение показателя приближено к 2-2,5% в квартал. Несмотря на это, положительная динамика средневзвешенной стоимости в классе составила всего 1%, цены выросли до 58,4 тыс. руб. за кв. м.

В комфорт-классе за прошедший квартал средневзвешенная цена 1 кв. м снизилась на 1,4% до 63,6 тыс. руб. Самым значимым изменением цен отметился бизнес-сегмент, в котором средневзвешенное значение показателя снизилось на 3,2% (до 98 тыс. руб. за кв. м). На отрицательную коррекцию повлияло открытие продаж в нескольких литерах с ценой реализации ниже среднерыночной.

Дмитрий Михеенко