«Транснефть» ждет роста приема нефти из Татарстана более чем на 5 млн тонн

ближайшие годы прием нефти с территории Татарстана в трубопроводную систему «Транснефти» увеличится более чем на 5 млн т в год. Об этом в интервью журналу «Энергетическая политика» заявил глава нефтяной компании Николай Токарев.

По его словам, через систему магистральных нефтепроводов «Транснефти» транспортируют свыше 90% всей добываемой в республике нефти. В 2018 году компания приняла 33,2 млн т нефти, к концу этого года показатель вырастет до 34 млн т.

Господин Токарев также добавил, что в прошлом году в Татарстане завершили работы по реконструкции нефтеперекачивающей станции «Калейкино» и приемо-сдаточного пункта «Нижнекамск». В результате до 14 млн т в год выросли поставки нефти на нефтеперерабатывающий завод «Танеко». А в 2019 году к системе магистральных нефтепроводов «Транснефти» подключили объекты нефтеперерабатывающего завода ТАИФ, что привело к увеличению приема дизтоплива до 3,2 млн т в год.

За счет расширения проекта «Север-25» рост приема дизтоплива с территории Татарстана может вырасти до 7 млн т в год, в том числе до 3,8 млн т от «Танеко» и до 3,2 млн т от ТАИФ, добавил глава «Транснефти».

"Ъ-Казань"