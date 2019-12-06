«Ласточки» будут ходить из Армавира в Сочи с 9 декабря

С понедельника, 9 декабря, начнут курсировать «Ласточки» по маршруту Армавир Ростовский – Имеретинский Курорт. В круглогодичном обращении назначен поезд дальнего следования №826/825. Время в пути составит менее семи часов. Стоимость билета варьируется от 478 до 797 рублей, сообщают в пресс-службе СКЖД.

Сообщается, что из Армавира «Ласточка» будет отправляться в 06:07 три раза в неделю по понедельникам, четвергам и субботам. Прибывать на Имеретинский Курорт будет в 12:55. В обратном направлении электричка поедет по средам, пятницам и воскресеньям. Время отправления – 16:06, прибытия – 22:49.

Перевозчиком является АО «Федеральная пассажирская компания». В перспективе планируется рассмотреть вопрос о переводе этого поезда на ежедневный график курсирования в период летних перевозок.

Дмитрий Михеенко