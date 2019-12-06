В реконструкцию четырех подземных переходов в Воронеже могут вложить 45 млн рублей

Мэр Воронежа Вадим Кстенин подписал постановления о предстоящем заключении на 20 лет концессионных соглашений, в рамках которых планируется реконструировать четыре подземных перехода в облцентре. Об этом сообщили в городской администрации. Вскрытие конвертов с заявками намечено на 30 января, после чего до 28 мая допущенные к процедуре участники смогут подавать конкурсные предложения. Итоги конкурсов на заключение концессионного соглашения должны быть подведены до 26 июня 2020 года.

Речь идет о переходах по улицам Ворошилова (у механического завода) и Димитрова (на пересечении с Волгоградской), на проспекте Революции (у Петровского сквера) и на Московском проспекте (у технического университета). Реконструкция каждого из переходов не должна занимать более двух лет с момента заключения договоров. Концессионер должен будет обеспечить комфортный доступ в переходы маломобильных граждан, смонтировать системы видеонаблюдения и установить платные туалеты. В течение срока соглашения концессионеры будут отвечать за текущее содержание и благоустройство объектов. Взамен они смогут предоставлять места для коммерческой деятельности.

По словам Вадима Кстенина, общий объем частных вложений по условиям конкурсной документации может превысить 45 млн руб. Объекты останутся в собственности города и вернутся под его управление через 20 лет, подчеркнул господин Кстенин.

«Город может найти средства для проведения реконструкции за счет бюджета, однако у нас уже есть негативный опыт, когда вандалы в самые сжатые сроки уничтожили ремонт в подземном переходе на Плехановской, несмотря на установленные там камеры. Именно организация цивилизованной торговли позволит сохранить объекты и поддерживать их. При этом муниципальный бюджет не будет нести расходов, наоборот — соглашениями предусмотрена концессионная плата в размере как минимум 2,8 млн руб. в год»,— пояснил Вадим Кстенин. При этом, по его словам, в городе уже есть положительный опыт реконструкции подземного перехода у цирка, проведенной в рамках концессии.

Олег Мухин