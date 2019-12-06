У пенсионерки из Ижевска похитили 2 млн рублей под предлогом заработка на бирже

У 63-летней пенсионерки из Ижевска похитили около 2 млн руб. под предлогом заработка на фондовой бирже. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), сообщает пресс-служба МВД по Ижевску.

По словам потерпевшей, в сентябре текущего года она нашла предложение поучаствовать в торгах на бирже на одном из сайтов. Пенсионерка позвонила по указанному в объявлении номеру. Потерпевшей ответил мужчина, который сообщил, что для участия в торгах и получения выигрыша ей нужно перечислить деньги. Затем под различными предлогами злоумышленники просили сделать пенсионерку дополнительные взносы. Потерпевшая перечислила им все свои сбережения, а также оформила кредит на 1,5 млн руб., которые также перевела звонившим. В конце ноября пенсионерка поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию.

Напомним, что ранее у 61-летней жительницы Ижевска похитили 229 тыс. руб. так же под предлогом заработка на фондовой бирже. Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).