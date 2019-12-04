У жительницы Ижевска похитили 229 тысяч рублей под предлогом заработка на бирже

У 61-летней жительницы Ижевска похитили 229 тыс. руб. под предлогом заработка на фондовой бирже. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По словам потерпевшей, в ноябре текущего года ей позвонил неизвестный и предложил заработать на фондовой бирже. Для этого он предложил ижевчанке установить программу на компьютер. Пострадавшая установила программу, предоставив, таким образом, доступ к компьютеру и мобильному банку. Вскоре ей позвонила неизвестная женщина и сообщила, что будет помогать в торгах. Затем на телефон ижевчанки поступило несколько сообщений о списании 100 тыс. руб. После этого злоумышленники оформили кредит на сумму более 50 тыс. руб., но не смогли их перечислить, так как банк признал эти операции подозрительными и заблокировал счет. В последующем потерпевшая обратилась в банк заявлением об открытии нового счета и перечислила деньги на названные звонившими счета, в том числе взятые в кредит. Также она сообщила злоумышленникам данные новой банковской карты и код. После этого с ее счета было совершено еще несколько переводов.