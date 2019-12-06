В Краснодаре ликвидировали аварию на теплотрассе

Специалисты АО АТЭК «Краснодартеплоэнерго» обеспечили подачу тепла и горячей воды жителям двух многоквартирных домов по улице Кондратенко 6/1 и 6/2. Было заменено 10 м тепломагистрали. Работы были завершены около 01:40, сообщил в мэрии.

В настоящее время продолжается устранение аварии по улице 2-й проезд Айвазовского, 25. Работы ведет АО «Краснодартеплосеть». Задействовано семь единиц спецтехники и 20 человек. По данным горадминистрации, ночью сспециалисты откачали воду и сейчас ведут замену поврежденного участка трубы диаметром 320 мм. Завершить устранение аварии планируется в районе 18:00 пятницы, 6 декабря. Без тепла и горячей воды находятся девять многоквартирных домов по улицам Бургасской, Стасова, Свободной и 2-му проезду Айвазовского.

Василий Хитрых