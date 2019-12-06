Сотрудника РЖД на Кубани подозревают в махинациях на 1,5 млрд рублей Он контролировал работы по реконструкции участка «Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская»

Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя начальника Ростовской группы заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Как сообщили в Южном СУТ СК РФ, с февраля по декабрь 2018 года подозреваемый контролировал строительные работы на реконструируемом участке железной дороги «Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская». По мнению следствия, он достоверно знал, что работы по содержанию и восстановлению автомобильных дорог, предусмотренные договором, не выполнены. При этом начальник якобы подписал акты выполненных работ.

«Кроме того, он дал указание подчиненным сотрудникам подписать документы, тем самым принял у подрядчика фактически не выполненные работы, что послужило перечислению подрядчику бюджетных средств на сумму более 1,5 млрд рублей», - рассказали в ведомстве.

Василий Хитрых