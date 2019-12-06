Мат прозвучал до суда

Житель Новосибирска сходил на концерт «Ленинграда» и отсудил компенсацию за услышанный мат. Прежде Евгений Гуляев слушал песни Сергея Шнурова в эфире радио и не знал, что музыкант матерится. Местный суд это убедило, и если приговор не обжалуют, пострадавший получит не только деньги за билет, но и дополнительные 2 тыс. руб. за моральный ущерб. Как житель Новосибирска пострадал от концерта «Ленинграда»? Разбирался Иван Корякин.

Евгений Гуляев из Новосибирска привык слушать «Ленинград» по радио. И ему это, видимо, так нравилось, что он, наконец, купил билет. Но стоило Гуляеву дождаться появления Сергея Шнурова на сцене ледового дворца «Сибирь», он услышал много нового. Таким образом, как установил “Ъ FM”, первым матерным словом, которым Шнуров нанес моральный вред Гуляеву, стало существительное на букву «е». Затем то же слово с приставкой «по» и далее по списку, как это заведено на концертах «Ленинграда». Но Гуляев не знал: он же слышал репертуар группировки по радио, а это демоверсия по сравнению с тем, что происходило в ледовом дворце «Сибирь».

Моральное здоровье оказалось дороже потраченных денег — Гуляев не выдержал и ушел. Он был насколько оскорблен, что решил засудить сразу всех, даже хоккейный клуб «Сибирь», рассказал корреспондент “Ъ” в Новосибирске Константин Воронов: «Суд рассмотрел иск к лидеру группы “Ленинград” Сергею Шнурову, организатору его концерта — компании “Дракон и Феникс”, и хоккейному клубу “Сибирь”, на площадке которого состоялось выступление группы. С компании-организатора суд взыскал стоимость билета — 2,5 тыс. руб., компенсацию морального вреда в размере 2 тыс. руб. и штраф 2,2 тыс. руб.»

Итого, 4,5 тыс. руб. Гуляев не только отбил стоимость билета, но и «заработал» еще 2 тыс. Но его адвокат недоволен: суд занизил размер компенсации за моральный вред в 50 раз — Гуляев требовал 100 тыс.,— и так и не привлек к ответственности «индивидуального предпринимателя Шнурова С.В.».

В соцсетях подумали, что Гуляев — обычный сутяжник, который «обивает пороги» судов. «А не тот ли это, дальше слово из репертуара Шнурова, который судился с курящим соседом?» — пишут в комментариях. Но нет, не тот, а тем знаковым запретом Верховного суда Россия благодарна другому жителю Новосибирска. Но моральный вред — не пустые жалобы. Его нужно еще диагностировать, говорит адвокат национальной юридической службы «Амулекс» Дмитрий Томко: «Кто-то матом разговаривает, а кто-то обладает очень тонкой душой, и если ему сказать плохое слово, он может впасть, скажем, в депрессию.

Для этого потребуется заключение специалиста, это может быть психолог или психиатр, и он подтвердит, был ли нанесен моральный вред и в каком размере».

Не просто так Гуляеву присудили компенсацию. Но с другой стороны, это могло быть несложно: в таких делах бремя доказывания лежит на ответчике, то есть на организаторе концерта. Да и Сергею Шнурову еще пока никто не разрешал материться — его периодически штрафуют на 500 руб. Так что решение распустить группировку «Ленинград» может спасти музыканта от разорения, потому что с 1 октября в России разрешили коллективные иски. Концерты «Ленинграда» в Новосибирске редко обходятся без штрафов. Три года назад в суд на организатора шоу подал православный активист Юрий Задоя. Компанию тогда оштрафовали на 40 тыс. руб. Ранее Задоя боролся с оперой «Тангейзер».