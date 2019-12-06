Кузбасс занял второе место в России по величине долгов по зарплате

На 1 ноября задолженность по заработной плате перед работниками в Кемеровской области составляла 202,6 млн руб. По величине долгов регион занимал в прошлом месяце второе место в России после Москвы. Соответствующие данные опубликовал Росстат.

Суммарная задолженность по зарплате в России на начало ноября составляла 2,63 млрд руб., за сентябрь она увеличилась на 3,3%. На первом месте по величине долгов оказалась Москва, где работникам задолжали зарплату на сумму 298 млн руб. На третьем месте — Санкт-Петербург, в котором задолженность оценивается в 175 млн руб.

По подсчетам Росстата, общий размер долгов по зарплате в Сибирском федеральном округе был на уровне 386,3 млн руб. Таким образом, на Кузбасс приходилось почти 52% от всей суммы задолженности перед сибиряками. Значительные суммы долгов в начале ноября также зафиксировали в Красноярском крае (73,9 млн) и Новосибирской области (49,3 млн), за ними следовали Томская область (13,4 млн), Тыва и Омская область (по 12,8 млн).

Между тем, правительство Кемеровской области отчиталось, что с начала ноября задолженность по зарплате в регионе сократилась более чем на 100 млн руб. «благодаря проведенной работе с руководством и собственниками предприятий-должников». «Около трети всей суммы долга приходилось на Юргинский машзавод, который в начале ноября полностью погасил задолженность по зарплате перед сотрудниками, накопленную за несколько месяцев. Также долги по зарплате погашены и на других предприятиях»,— сообщила пресс-служба кузбасского правительства. Текущая сумма долгов по зарплате в Кузбассе не указана.

Юрий Зуев