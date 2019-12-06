Евгений Куйвашев и Андрей Козицын заложили ледовый центр в Сысерти

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и гендиректор УГМК Андрей Козицын приняли участие в закладке комплекса зданий ледового центра в Сысерти.

Господин Куйвашев напомнил, что только за последние семь лет на территории Свердловской области было построено более 20 ледовых арен, еще девять будут запущены в ближайшее время. Многие из них реализованы на условиях партнерства между региональными, городскими властями и УГМК. Например, уже построены хоккейные арены в Реже, Екатеринбурге, Кировграде, Ревде, Верхней Пышме (большая и малая), Кушве и Красноуральске. В ближайшее время искусственный лед появится в Сухом Логу, сообщили в УГМК.

Проект в Сысерти предполагается реализовать в два этапа. На первом будет построен ледовой дворец и создана необходимая для его работы инфраструктура – трансформаторная подстанция, блочная котельная, холодильная установка. Второй очередью комплекса станут спортивная площадка, а в перспективе рядом появится центр бокса. Построить ледовую арену планируется за год. Ее общая площадь составит порядка 4,8 тыс. кв. м. В здании будет расположен крытый зал катка с трибунами на 250 зрителей, спортивный зал, раздевалки и душевые, а также блок административно-бытовых помещений.

Алексей Буров