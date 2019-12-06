Краснодарский край вошел в число лидеров по количеству залоговых квартир

Просроченная ипотечная задолженность по состоянию на 1 ноября текущего года в Краснодарском крае составила, по оценке коллекторского агентства «Деловой консультант», 2,5 млрд руб. Это пятый результат по стране. Минимальное количество квартир, которое находится в залоге у кредитных организаций и по которым существует угроза изъятия, составляет 907.

В первой четверке находятся Москва, Московская и Тюменская области, а также Красноярский край. В столице объем просроченной задолженности составляет 14 млрд руб., в Подмосковье – 7,5 млрд руб., в Тюменской области – 3 млрд руб., в Красноярском крае – 2,4 млрд руб. В Москве в залоге находится 1976 квартир, в Московской области – 1923, в Тюменской области – 1120, в Красноярском крае – 910.

«Это оценочный минимум без поправочных коэффициентов. Банки отражают на балансах просроченные ипотечные кредиты со сроком неплатежей более чем 90 дней. Именно эту категорию ипотечных долгов мы трансформируем в потенциальные для продажи квартиры — при возникновении проблем с обслуживанием долга продажа залога – инструмент выгодный и для кредитора, и для заемщика. Есть заемщики, не внесшие ни одного платежа, есть те, кто перестает платить на последних сроках, но в целом сегодня банки получили проблемы по ипотечным кредитам, выданным в послекризисные 2016-2017 годы», — прокомментировал генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов.

Дмитрий Михеенко