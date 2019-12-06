Спецальный прокурор США не смог найти доказательств участия спецслужб в «российском расследовании»

Федеральный прокурор штата Коннектикут Джон Дарем, назначенный для изучения версии о влиянии американских спецслужб на начало расследования о «вмешательстве» России в президентскую кампанию 2016 года, не нашел этому доказательств, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. По данным газеты, генеральный инспектор Министерства юстиции США Майкл Хоровиц по ключевым вопросам в «российском расследовании» связывался с Джоном Даремом. Доклад господина Хоровица по обвинениям в злоупотреблении постановлениями Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки во время выборов в 2016 году будет опубликован 9 декабря.

В связи с расследованием «российского вмешательства» президент США Дональд Трамп стал употреблять термин «охота на ведьм». После решения суда Нью-Йорка, который отклонил иск Демократической партии США о «вмешательстве» в президентские выборы 2016 года, в котором она помимо России обвиняла и штаб господина Трампа, он сообщил об окончании охоты на ведьм.

В мае 2019 года администрация США объявила о начале нового «российского расследования». Глава Министерства юстиции Уильям Барр поручил Джону Дарему разобраться, почему было начато расследование о «вмешательстве» России. Главной задачей нового следствия стала попытка установить, был ли сбор информации о контактах команды Трампа с Кремлем «законным и обоснованным». Следствие интересовало, как именно ФБР получило санкцию суда на прослушивание переговоров некоторых сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Сторонники Дональда Трампа начинают контррасследование».