Митинг против роста тарифов на проезд пройдет в Новосибирске

В Новосибирске состоится митинг против роста тарифов на проезд в общественном транспорте. Мэрия согласовала проведение 8 декабря акции на 300 человек, сообщила «Тайга.инфо». Организаторы митинга — «Левый фронт», Российская коммунистическая рабочая партия (РКРП) и комитет «Пенсионеры — за достойную жизнь».

Как сообщается на странице РКРП в соцсети «ВКонтакте», на митинге горожане потребуют «не только отмены не обоснованного повышения тарифов на проезд, но и прекращения политики фактической деградации городского пассажирского транспорта».

В конце ноября областной департамент по тарифам утвердил предложенные мэрией тарифы на перевозку пассажиров. Инвестиционная составляющая в тариф на перевозку пассажиров метрополитена составила 2 руб. В результате для МУП «Новосибирский метрополитен» установлен тариф в 25 руб., Городские власти также предложили внести в тариф инвестиционную составляющую в размере 1 руб. на ремонт верхнего строения трамвайных путей и установить тариф для МКП «Горэлектротранспорт» не менее 23 руб. за перевозку одного пассажира, на автобусных маршрутах — увеличить плату до 24 руб. Последний раз тарифы на пассажирский транспорт повышались год назад.

«Ни от мэрии, ни от областного правительства нет никаких внятных объяснений того, почему в крупнейшем мегаполисе страны незаметно никаких признаков реализации федерального закона № 220 "Об организации регулярных перевозок пассажиров" в части перевода взаимоотношений мэрии и перевозчика на условия муниципального контракта, при котором обязанностью перевозчика будет не сбор средств за проезд, а предоставление качественного подвижного состава и соблюдение графика движения»,— заявили организаторы акции.

Оксана Павлова