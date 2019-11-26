Цены на проезд в Новосибирске подорожают с 8 декабря

Департамент по тарифам Новосибирской области утвердил предложенные мэрией тарифы на перевозку пассажиров. Мэрия объяснила рост тарифов необходимостью реконструкции и замены более 50 км трамвайных путей (около 40% протяженности).

Городские власти предлагают внести в тариф инвестиционную составляющую в размере 1 руб. на ремонт верхнего строения пути и установить тариф для МКП «Горэлектротранспорт» не менее 23 руб. за перевозку одного пассажира, пояснил глава департамента по тарифам Гарей Асмодьяров. «В связи с существенным удорожанием стоимости дизельного топлива и стоимости ремонтных работ автобусов муниципалитет инициировал индексацию тарифа на автобусные перевозки пассажиров до 24 руб.»,— говорит он.

Кроме того, необходимо постепенное обновление подвижного состава метрополитена — не менее пяти вагонов в год, так как, по оценкам мэрии, через 15 лет отремонтированный инвентарный парк будет непригоден для дальнейшей эксплуатации. В связи с этим инвестиционная составляющая в тариф на перевозку пассажиров метрополитена составила 2 руб. В результате для МУП «Новосибирский метрополитен» установлен тариф в 25 руб.

Новые тарифы начнут действовать с 8 декабря, говорится в сообщении пресс-службы обладминистрации. Последний раз тарифы на проезд на общественном транспорте в Новосибирске поднимались год назад. Тариф на проезд в городском электрическом транспорте тогда был установлен в размере 21 руб., в автобусах и метрополитене — в размере 22 руб. Тогда власти сообщали, что рассмотрение вопроса об изменении тарифа было инициировано перевозчиками, выступившими с открытыми обращениями, которые получили поддержку мэрии.

Оксана Павлова