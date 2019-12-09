Из жизни развивающих

Какие правительственные и президентские комиссии отвечают за экономическое развитие России

Комиссия при президенте России по модернизации и технологическому развитию экономики была создана в мае 2009 года во главе с президентом Дмитрием Медведевым. Охватывала пять приоритетных для технологических прорывов направлений: компьютерные и ядерные технологии, космос, медицинскую технику и энергоэффективность. По данным правительства на 2017 год, из 37 проектов комиссии был реализован 31. На них было направлено 110 млрд руб. из федерального бюджета, объем внебюджетного финансирования составил 34 млрд руб. В 2010 году комиссия перешла под руководство премьера Владимира Путина, а с его возвращением в президентское кресло в 2012 году на смену комиссии пришел Совет при президенте РФ по модернизации и инновациям. Он был упразднен в июле 2018 года. В сентябре того же года при правительстве РФ была создана комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию.

Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции создана в декабре 2009 года. Вобрала в себя функции шести ранее действовавших правкомиссий, в том числе по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике. Изначально ее возглавлял первый вице-премьер Игорь Шувалов, в настоящее время — первый зампред правительства — министр финансов Антон Силуанов. В январе 2014 года в составе комиссии была образована подкомиссия по обеспечению увеличения производительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест. Ей поручили готовить предложения по налоговому стимулированию их создания; рассматривать предложения бизнес-сообщества, профсоюзов, общественных организаций при выработке позиции правительства и определении потребностей в таких рабочих местах. В ноябре 2019 года было объявлено о создании в составе комиссии по экономическому развитию другой подкомиссии — по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ.

Комиссия при президенте России по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития во главе с Владимиром Путиным основана в июле 2012 года. Основной задачей комиссии стал контроль за соблюдением «майских» указов президента. Была упразднена в июле 2018 года.

Правительственная комиссия по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности под председательством Дмитрия Медведева была создана в сентябре 2013 года. В ее составе в августе 2017 года была создана подкомиссия по цифровой экономике, которую возглавил замглавы аппарата правительства Максим Акимов (сейчас — заместитель председателя правительства). Целью подкомиссии стало ведение проектов нацпрограммы «Цифровая экономика», утвержденной в июле 2017 года.

Правительственную комиссию по вопросам ТЭК и повышения энергетической эффективности экономики возглавляет заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак. Она была создана в 2005 году как комиссия по вопросам ТЭК и воспроизводства минерально-сырьевой базы, а энергоэффективность экономики появилась в названии комиссии в 2010 году.

Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов под председательством первого зампреда правительства Игоря Шувалова была создана в августе 2014 года. Ее целью была заявлена координация действий федеральных и региональных органов исполнительной власти по повышению эффективности расходов бюджета.

Подготовил Михаил Малаев