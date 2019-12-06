Ничего публичного

Горсовет Уфы вчера в новом формате провел публичные слушания по проекту бюджета на 2020-2022 годы. За пару дней до мероприятия власти решили поменять площадку: они перенесли слушания из здания Городского дворца культуры, куда обычно приходили все желающие, в здание мэрии и выставили возле нее беспрецедентную охрану из сотрудников ЧОПа, секретариата горсовета и Центра общественной безопасности. В итоге в зал смогли попасть далеко не все желающие выступить. Туда же был закрыт доступ журналистам: для них организовали пресс-центр в столовой мэрии, снабдив бесплатными напитками и десертом.

Публичные слушания по проекту бюджета Уфы на 2020-2022 годы, организованные городским советом, вчера были открыты не для всех. Мероприятие должно было пройти в Городском дворце культуры, куда обычно открыт доступ всем желающим, но совет внезапно поменял площадку. 2 декабря депутаты, как сообщили в совете, на внеочередном заседании, без участия журналистов, перенесли место слушаний в большой зал горсовета, где установлена пропускная система. В ГДК, пояснили в совете, не смогли организовать слушания из-за выхода из строя некоего «пускорегулирующего устройства». Что это за устройство, вчера выяснить не удалось.

У здания горсовета была установлена многочисленная охрана: сотрудники ЧОП «Центурион-лонге», совладельцем которого является депутат горсовета Андрей Борисов, сотрудники секретариата и Центра общественной безопасности дежурили у основного входа и даже в окрестных дворах.

Вход в здание был заблокирован металлическими ограждениями, а входящих по списку, вложенному в чехол мобильного телефона, пропускал начальник организационного отдела горсовета Владимир Кротов.

Обычно господин Кротов находится во время публичных слушаний в зале, но вчера ему поручили фильтровать некоторых посетителей. Так в здание не были допущены руководитель уфимского штаба Алексея Навального Лилия Чанышева, юрист штаба Федор Телин и волонтер Ольга Комлева, член Совета по правам человека при главе Башкирии Виль Тухватуллин, корреспондент портала «Уфа1» Ольга Блажнова и другие. При этом в здание беспрепятственно проходили десятки других слушателей, у которых даже не проверялись документы. Журналистов в здание пускали по аккредитации, при этом в зал они тоже пройти не смогли: для СМИ был организован пресс-центр в столовой с напитками и десертами.

Открывая слушания, председатель комиссии горсовета по бюджету, финансам и налогам Павел Васильев призвал их участников к «конструктивному и социально ответственному диалогу». После этого вице-мэр по финансам Гульнара Валеева сообщила, что трехлетний бюджет планируется как бездефицитный с доходами и расходами в 2020 году в размере 29,3 млрд руб., в 2021 году —29,2 млрд, в 2022 году —29,4 млрд руб. (в 2019 году он был заверстан с доходами 31,6 млрд и расходами 35,5 млрд руб.). Собственные налоговые и неналоговые доходы города составят 13,6 млрд руб. Примерно половина расходов (16 млрд руб.) пойдет на социальную сферу, в том числе на образование около 13 млрд руб., отметила госпожа Валеева. Еще около 10 млрд руб. запланировано на ЖКХ, дорожное хозяйство, строительство и другую инфраструктуру. Расходы на культуру, отметила вице-мэр, составят 1,29 млрд руб., на социальную защиту населения —1,02 млрд руб., на физкультуру и спорт —798 млн руб.

В целом, резюмировала докладчица, бюджет позволит городу «реализовать любые амбициозные планы, активно привлекать средства национальных проектов, участвовать в любой программе».

Другой вице-мэр, Николай Фадеев, сообщил о прогнозе роста инвестиций в основной капитал на 5%, до 103,3 млрд руб. Объем строительства жилья ожидается на уровне 2019 года — 653,3 тыс. кв. м.

С пространными докладами выступили руководители пяти управлений мэрии. Так, глава управления строительства, ремонта дорог и искусственных сооружений Радмил Муслимов сообщил, что в 2020 году город намерен вдвое увеличить расходы на содержание муниципальных дорог (до 76,4 млн руб.) и в полтора раза уменьшить финансирование капитального ремонта домов (с 1,35 млрд руб. до 848 млн руб.).

Активистка движения «Архзащита», член Совета по правам человека и институтов развития гражданского общества при главе республики Эльза Маулимшина обратила внимание депутатов на то, что в бюджет не заложено ни одной копейки на содержание объектов культурного наследия. Она также возмутилась, что горожан не пускают в зал, они «стоят и мерзнут на улице».

Депутат Курултая, коммунист Рустам Хафизов выразил недовольство тем, что власти продолжают по остаточному принципу финансировать северную часть города, расположенную рядом с промзоной «Башнефти».

Председатель СПЧ Владимир Барабаш заявил, что проект бюджета «не является бюджетом развития» и в нем «на дружинников заложено в 30 раз больше, чем на поддержку малого и среднего бизнеса». «Это говорит о приоритетах»,— подчеркнул докладчик.

Он также возмутился недопуском на слушания всех желающих, напомнив депутатам, что они «не чиновники». «Вас же люди выбрали!» —попытался он усовестить депутатов. «Никого на улице нет»,— заявил Павел Васильев, когда как Владимир Барабаш спустился с трибуны.

Второй год подряд на публичных слушаниях выступают сотрудники Муниципального управления электротранспорта, которые требуют восстановить финансирование предприятия, находящегося в стадии банкротства. На этот раз их поддержал вице-мэр Ильдар Юланов, признав, что пока в бюджете предусмотрено лишь текущее финансирование МУЭТ в размере 500 млн руб., при этом «комплексное развитие электротранспорта» потребует ориентировочно 10 млрд руб. После этого чиновник, обращаясь к депутатам, попросил их «не остаться безучастными и все-таки обратиться к главе республики, чтобы поддержал электротранспорт нашего города». Его обращению негромко поаплодировали.

Господин Васильев, закрывая дискуссию, сообщил, что онлайн-трансляцию посмотрели 2,8 тыс. человек. «Поэтому насчет открытости как бы вопрос, наверно, надуманный»,— отметил он.

Лилия Чанышева позже сообщила „Ъ“, что в своем выступлении, на которое она записывалась на сайте горсовета, хотела предложить сократить расходы на зарплату чиновников и на проценты по муниципальному долгу, отказаться от финансирования муниципальных СМИ. «Сэкономленные деньги можно было бы направить на повышение зарплаты учителям и воспитателям, охрану окружающей среды и решение проблем общественного транспорта»,— отметила она. Активистка вызывала к зданию горсовета полицию, которой заявила о нарушении ее гражданских прав. «Но полицейский сказал, что проведет проверку. Без проверки он не знает, есть ли правонарушение», — отметила Лилия Чанышева.

Булат Баширов