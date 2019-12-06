Яблони мешают взлету

Садоводческое предприятие — ЗАО «Плодовод» подготовило открытое письмо на имя президента РФ, главы региона, а также еще в двадцать инстанций с просьбой не допустить изъятия земель для государственных нужд в соответствии с проектом строительства аэропорта Краснодар. Земли, которые арендует ЗАО, на правах собственности принадлежат нескольким десяткам человек. Практически все они работают на садоводческом предприятии и пытаются защитить яблоневые сады, площадь которых составляет 400 га.



Пайщики садоводческого предприятия ЗАО «Плодовод» намерены обратиться к президенту РФ, главе региона, а также еще в двадцать инстанций с просьбой не допустить изъятия 400 га яблоневых садов для государственных нужд в соответствии с проектом строительства аэропорта Краснодар. Общая площадь изымаемых земель составляет 340 га. Эта территория находится недалеко от аэропорта в черте Краснодара. «Мы собираем высокий урожай, взяли эту землю в аренду и не хотим потерять предприятие. Мы наняли юристов, готовим обращение во все инстанции»,— сказала гендиректор ЗАО Алефтина Бацко.

По словам одного из пайщиков, земли, которые арендует ЗАО, на правах собственности принадлежат нескольким десяткам человек. «Практически все они работают на садоводческом предприятии. Они сами создавали это предприятие много лет назад и теперь пытаются защитить яблоневые сады, которые обеспечивают яблоками весь город»,— говорит пайщик Вячеслав Мигуля.

По его мнению, вырубать деревья под строительство инфраструктуры аэропорта нет необходимости. «У аэропорта есть 300 га своих, но отнимают еще и у нас. Совсем недавно пришел очередной приказ Росавиации об изъятии еще 38 га. Земля там нужна только для прокладки взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек, все остальное — это склады, гостиницы и так далее, то, что можно построить в другом месте. По сути, здесь стоит вопрос о целевом использовании этой земли»,— добавил господин Мигуля.

Согласно данным системы «Спарк-Интерфакс», ЗАО «Плодовод» зарегистрировано в марте 1996 года. Основной вид деятельности — выращивание семечковых и косточковых культур. Руководитель — Алефтина Бацко. Выручка предприятия в 2017 году составила 167,6 млн руб., в 2018-м — 183,1 млн руб. Чистая прибыль составила 3 млн руб. и 5,2 млн руб. соответственно.

В краевом минсельхозе подтвердили, что площади садов предприятия составляют 400 га. «Это одно из ведущих предприятий отрасли, в год оно производит около 6 тыс. тонн яблок, а также сливу, персики, абрикос, черешню и другие культуры»,— сказал представитель ведомства.

Гендиректор ассоциации «Садоводы Кубани» Николай Щербаков заявил, что ЗАО «Плодовод» является участником союза и может рассчитывать на помощь коллег. «Мы обязаны отстаивать их позицию, если понадобится наша помощь, мы ее окажем»,— сказал господин Щербаков. По его мнению, если есть возможность использовать для реконструкции аэропорта другие площади, это необходимо сделать. «Сравнивать значимость двух проектов сложно, но, если у аэропорта есть другие земли, нужно использовать их, а не вырубать сады, которые закладывались, много лет росли, дают хорошие урожаи. Мы должны свое выращивать, а не за границей покупать»,— заключил Николай Щербаков.

«Сравнивать значимость двух проектов сложно, но, если у аэропорта есть другие земли, нужно использовать их, а не вырубать сады, которые много лет росли и дают хорошие урожаи. Мы должны свое выращивать, а не за границей покупать»,— сказал гендиректор ассоциации «Садоводы Кубани» Николай Щербаков.

В аэропорту Краснодара ранее заявили, что строительство мультимодального транспортного хаба — это совместный проект администраций Краснодарского края и Краснодара, федеральных властей и частных инвесторов. Территория, предназначенная для строительства, определена правительством России. «Действия по осуществлению выкупа данной территории осуществляются в полном соответствии с действующим законодательством. Все собственники ознакомлены с условиями выкупа земельных участков, часть из них согласилась с предложением и получила выкупную цену»,— сказали в пресс-службе аэропорта, добавив, что другую часть собственников предложенная цена не устроила. «Небольшая группа лиц пытается использовать ситуацию в своих корыстных интересах. Они препятствуют изъятию земли и требуют от участников процесса дополнительные деньги, фактически обвиняя государство в рейдерском захвате земель, срывая краевые и федеральные программы по развитию региональных аэропортов и развитию транспортной инфраструктуры города»,— заявили в пресс-службе аэропорта.

По словам Алефтины Бацко, были проведены переговоры между руководством ЗАО «Плодовод» и АО «Международный аэропорт Краснодар». «С нашей стороны ставился вопрос о размере денежной компенсации, которая позволила бы нашему предприятию без экономического ущерба воссоздать утрачиваемые в процессе изъятия плодовые сады, оросительные системы, объекты капитального строительства. Также нам необходимо приобрести поблизости от административных зданий нашего предприятия земли для размещения вышеуказанных производственных объектов»,— сказала госпожа Бацко. Она добавила, что на это представители АО «Международный аэропорт Краснодар» дали ответ, что все компенсационные бюджеты уже согласованы, утверждены «наверху» и никакой компенсации, кроме как за землю, эти бюджеты не предусматривают.

Известно, что аэропорт выплачивает компенсации порядка 370 тыс. руб. за гектар, однако пайщики ранее заявляли, что их размер должен составлять около 4 млн за гектар.

Елена Рыжкова