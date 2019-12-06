ФГУПов меньше, убытков больше

Росимущество недостаточно эффективно исполняет полномочия собственника имущества ФГУПов, заявили в Счетной палате (СП). Несмотря на сокращение числа предприятий, убыток от их деятельности продолжает расти, а приватизации федеральных унитарных госпредприятий в Росимуществе часто предпочитают прекращение их деятельности или банкротство. Кроме того, сами подведомственные агентству ФГУПы массово злоупотребляют передачей в аренду земли без оформления договоров, несколько объектов в Москве были и вовсе незаконно переоформлены на третьих лиц или снесены.

Аудиторы Счетной палаты в очередной раз подвергли критике практики Росимущества по распоряжению госсобственностью. На этот раз СП проверила, как ведомство исполняет полномочия собственника ФГУПов, и пришла к выводу, что их совокупная деятельность убыточна и тенденция ухудшается. На сегодняшний день в управлении Росимущества находится 11 подведомственных ФГУПов и 104 — без ведомственной принадлежности, из которых действуют только 29, отмечают в СП. Как следует из статистики СП (есть у “Ъ”), несмотря на более чем двукратное сокращение числа ФГУПов (с 2015 по 2019 годы Росимущество избавилось от 241 предприятия обоих типов), их совокупный убыток продолжает расти. Так, в 2016 году результатом деятельности 225 ФГУПов стал убыток в 638,7 млн руб., в 2017 году 191 учреждение потеряло 802,5 млн руб., в 2018 году оставшиеся 115 зафиксировали убыток уже в 812,8 млн руб. При этом у них на балансе числится около 3,2 тыс. объектов недвижимости (3,3 млн кв. м). «Управление закрепленным за ФГУП имуществом осуществляется, на наш взгляд, недостаточно эффективно»,— заявил аудитор СП Андрей Батуркин.

Наиболее пристальному вниманию аудиторов подверглись подведомственные ФГУП Росимущества «ДИД» (Дирекция по инвестиционной деятельности) и «ФТ-Центр» (Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий), генерирующие соответственно самую высокую прибыль и самые значительные убытки. Первое занимается управлением госнедвижимостью, второе — оказанием услуг «в области управления и обслуживания имущественных комплексов и реализации проектов развития территорий». В работе обоих СП обнаружила «многочисленные нарушения и недостатки учета и оборота имущества» — предприятия массово использовали государственные земельные участки без оформления договоров аренды, в результате чего средства в бюджет не поступали. Кроме того, пять из закрепленных за «ФТ-Центром» московских объектов имущества неправомерно выбыли из федеральной собственности и оказались переоформлены на третьих лиц, а еще два столичных объекта — снесены без согласия Росимущества, выяснили в СП.

У аудиторов также «вызывают сомнение» методы, которыми Росимущество сокращает число ФГУПов. Два из подведомственных и 121 из предприятий без ведомственной принадлежности были не приватизированы, а исключены из реестра юридических лиц в результате прекращения деятельности и банкротства. Часть ФГУПов была преобразована в бюджетные учреждения и присоединена к другим предприятиям, что «не способствует снижению доли госсектора в экономике», отмечают в СП. Там также указывают, что в прогнозный план приватизации попали убыточные ФГУПы и предприятия с проблемным имущественным комплексом, что «дискредитирует саму идею приватизации». В самом Росимуществе с выводами аудиторов согласились и пообещали «насколько это возможно, исправить ситуацию», говорится в сообщении СП.

Напомним, в СП и ранее неоднократно критиковали Росимущество за неэффективное обращение с госсобственностью. В 2018 году аудиторы указали, что на реализацию направляется менее 1% конфискованного имущества, а расходы на хранение превышают доходы от его реализации (см. “Ъ” от 4 декабря 2018 года). В июне СП обнаружила многочисленные нарушения и недостатки в практике использования госземель и доходов от передачи их в аренду. Аудиторы заявили, что у Росимущества вообще нет достоверных сведений, сколько всего земли находится в федеральной собственности, какая ее часть передана в аренду и какие доходы получает от этого бюджет (см. “Ъ” от 18 июня).

Впрочем, строгость контролирующих органов по отношению к унитарным предприятиям как форме хозяйственной деятельности в последнее время смягчается — о том, как ФАС фактически отказалась от идеи полной ликвидации ГУП и МУП на региональном и муниципальном уровне, см. “Ъ” от 5 декабря.

Надежда Краснушкина