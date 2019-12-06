«Юг» ищет хорошие руки

Имущественный комплекс обанкротившегося производителя древесных плит ОАО «Юг» (Мостовской район Краснодарского края) выставят на аукцион единым лотом с начальной ценой 391 млн руб.«Юг» был одним из лидеров регионального рынка, однако несколько лет назад компания не смогла завершить проект модернизации и прекратила в 2012 году производство. В настоящее время требования кредиторов к ОАО составляют почти 1 млрд руб. Эксперты говорят, что комплекс может быть интересен для местного бизнеса в расчете на локальный рынок.



Конкурсный управляющий ОАО «Юг» Олег Пустовалов опубликовал положение о порядке продажи и начальной цене имущества банкрота, сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Имущественный комплекс деревообрабатывающей компании, оцененный в 391 млн руб., будет продан единым лотом на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ». В состав лота входят цеха, склады, объекты коммунальной инфраструктуры, земельный участок площадью 32 га, автомобили, а также производственные линии по выпуску ламинированных плит, ДВП и ДСП. Имущество находится в поселке Мостовском Краснодарского края. По словам Олега Пустовалова, производственный комплекс «Юг» не действует с 2012 года.

ОАО «Юг», как следует из информации на сайте предприятия, позиционировало себя как крупнейшее мебельно-деревообрабатывающее предприятие на юге России, существующее с 1960 года. Компания занималась заготовкой леса и производила древесноволокнистые (ДВП) и древесностружечные плиты (ДСП), ламинированные плиты, столярные изделия, мебель. В 2003 году предприятие, ранее находившееся в государственной собственности Краснодарского края, перешло под контроль предпринимателя Вячеслава Манасяна (также контролировал Усть-Лабинский мясокомбинат и другие предприятия).

В 2006 году ОАО «Юг» начало проект модернизации производства с переходом на выпуск древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ), для реализации проекта были привлечены кредитные средства Сбербанка. В 2008 году предприятие показало максимальную выручку — 731 млн руб., затем выручка стала падать (в 2010 году — 180 млн руб., в 2012 году — 19 млн руб.). Программа модернизации производства затормозилась: по словам господина Пустовалова, часть импортного оборудования, завезенного на предприятие, не была смонтирована и до сих пор хранится в заводской упаковке. Причиной возникших у предприятия сложностей участники рынка назвали высокую кредитную нагрузку общества и дефицит оборотных средств.

Как следует из материалов арбитражного суда Краснодарского края, по состоянию на середину 2011 года задолженность предприятия перед Сбербанком достигла 837 млн руб. В 2013 году в отношении ОАО «Юг» была введена процедура наблюдения, а в июне 2018 года общество было признано банкротом. В реестре установлены требования кредиторов на 969 млн руб., при этом Сбербанк, который ранее был крупнейшим кредитором ОАО «Юг», уступил право требования основной части долга другим лицам. В настоящее время крупнейшими кредиторами банкрота являются Ольга Манасян и компания Laurway Capital Partners Ltd, сообщил “Ъ-Юг” конкурсный управляющий Олег Пустовалов.

Он затруднился оценить привлекательность выставленного на торги актива, ограничившись сообщением о том, что на текущий момент ни один из потенциальных покупателей к нему не обращался.

По мнению аналитиков, выставленный на торги объект представляет интерес для участников локального рынка. Нарек Авакян, начальник отдела инвестиционных идей компании «БКС Брокер», оценивает актив в 300 млн руб. «Данная площадка может быть вновь введена в эксплуатацию, если у потенциального покупателя имеется налаженный сбыт и логистика»,— отметил эксперт.

Алексей Калачев, эксперт-аналитик АО «Финам», прогнозирует, что с первой попытки актив продать не получится, заинтересоваться им может кто-то из местных производителей в расчете на локальный рынок. Эксперт выразил сомнение в том, что площадкой ОАО «Юг» заинтересуются крупные игроки: «В России работают крупные деревообрабатывающие предприятия, обеспеченные собственной ресурсной базой в виде больших лесных участков на Северо-Западе, в Поволжье, на Урале и в Сибири, в последние годы они провели модернизацию и расширение производства ДСП, МФД, ламинированных плит и мебельных щитов,— отметил эксперт.— Вряд ли у покупателя производственной базы ОАО "Юг" будет много шансов конкурировать с ними по качеству и цене, даже с учетом логистических затрат»,— считает Алексей Калачев.

Анна Перова, Краснодар