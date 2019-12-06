06 декабря, пятница
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

Подробно

Предприятие не смогло завершить модернизацию

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ   |  купить фото

«Юг» ищет хорошие руки

Кубанское деревообрабатывающее предприятие выставят на торги за 391 млн руб.

Коммерсантъ (Ростов) от

Имущественный комплекс обанкротившегося производителя древесных плит ОАО «Юг» (Мостовской район Краснодарского края) выставят на аукцион единым лотом с начальной ценой 391 млн руб.«Юг» был одним из лидеров регионального рынка, однако несколько лет назад компания не смогла завершить проект модернизации и прекратила в 2012 году производство. В настоящее время требования кредиторов к ОАО составляют почти 1 млрд руб. Эксперты говорят, что комплекс может быть интересен для местного бизнеса в расчете на локальный рынок.


Конкурсный управляющий ОАО «Юг» Олег Пустовалов опубликовал положение о порядке продажи и начальной цене имущества банкрота, сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Имущественный комплекс деревообрабатывающей компании, оцененный в 391 млн руб., будет продан единым лотом на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ». В состав лота входят цеха, склады, объекты коммунальной инфраструктуры, земельный участок площадью 32 га, автомобили, а также производственные линии по выпуску ламинированных плит, ДВП и ДСП. Имущество находится в поселке Мостовском Краснодарского края. По словам Олега Пустовалова, производственный комплекс «Юг» не действует с 2012 года.

ОАО «Юг», как следует из информации на сайте предприятия, позиционировало себя как крупнейшее мебельно-деревообрабатывающее предприятие на юге России, существующее с 1960 года. Компания занималась заготовкой леса и производила древесноволокнистые (ДВП) и древесностружечные плиты (ДСП), ламинированные плиты, столярные изделия, мебель. В 2003 году предприятие, ранее находившееся в государственной собственности Краснодарского края, перешло под контроль предпринимателя Вячеслава Манасяна (также контролировал Усть-Лабинский мясокомбинат и другие предприятия).

В 2006 году ОАО «Юг» начало проект модернизации производства с переходом на выпуск древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ), для реализации проекта были привлечены кредитные средства Сбербанка. В 2008 году предприятие показало максимальную выручку — 731 млн руб., затем выручка стала падать (в 2010 году — 180 млн руб., в 2012 году — 19 млн руб.). Программа модернизации производства затормозилась: по словам господина Пустовалова, часть импортного оборудования, завезенного на предприятие, не была смонтирована и до сих пор хранится в заводской упаковке. Причиной возникших у предприятия сложностей участники рынка назвали высокую кредитную нагрузку общества и дефицит оборотных средств.

Как следует из материалов арбитражного суда Краснодарского края, по состоянию на середину 2011 года задолженность предприятия перед Сбербанком достигла 837 млн руб. В 2013 году в отношении ОАО «Юг» была введена процедура наблюдения, а в июне 2018 года общество было признано банкротом. В реестре установлены требования кредиторов на 969 млн руб., при этом Сбербанк, который ранее был крупнейшим кредитором ОАО «Юг», уступил право требования основной части долга другим лицам. В настоящее время крупнейшими кредиторами банкрота являются Ольга Манасян и компания Laurway Capital Partners Ltd, сообщил “Ъ-Юг” конкурсный управляющий Олег Пустовалов.

Он затруднился оценить привлекательность выставленного на торги актива, ограничившись сообщением о том, что на текущий момент ни один из потенциальных покупателей к нему не обращался.

По мнению аналитиков, выставленный на торги объект представляет интерес для участников локального рынка. Нарек Авакян, начальник отдела инвестиционных идей компании «БКС Брокер», оценивает актив в 300 млн руб. «Данная площадка может быть вновь введена в эксплуатацию, если у потенциального покупателя имеется налаженный сбыт и логистика»,— отметил эксперт.

Алексей Калачев, эксперт-аналитик АО «Финам», прогнозирует, что с первой попытки актив продать не получится, заинтересоваться им может кто-то из местных производителей в расчете на локальный рынок. Эксперт выразил сомнение в том, что площадкой ОАО «Юг» заинтересуются крупные игроки: «В России работают крупные деревообрабатывающие предприятия, обеспеченные собственной ресурсной базой в виде больших лесных участков на Северо-Западе, в Поволжье, на Урале и в Сибири, в последние годы они провели модернизацию и расширение производства ДСП, МФД, ламинированных плит и мебельных щитов,— отметил эксперт.— Вряд ли у покупателя производственной базы ОАО "Юг" будет много шансов конкурировать с ними по качеству и цене, даже с учетом логистических затрат»,— считает Алексей Калачев.

Анна Перова, Краснодар


Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Мероприятия

пресс-релиз

Профиль пользователя