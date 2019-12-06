Мера для топ-менеджера пошла на снижение

Городской суд Санкт-Петербурга изменил меру пресечения для заместителя генерального директора проектно-изыскательского и научно-исследовательского института воздушного транспорта «Ленаэропроект» Александра Подкина, обвиняемого в хищении более 8 млн рублей при реконструкции аэропорта в Уфе. В отличие от своего предполагаемого подельника — генерального директора «ТрансПроект СПб» Алексея Миронова, своей вины топ-менеджер «Ленаэропроекта» категорически не признает.

Как сообщил “Ъ” адвокат господина Подкина Александр Мелешко, городской суд Санкт-Петербурга отменил постановление Октябрьского райсуда о заключении 70-летнего заместителя гендиректора и главного инженера «Ленаэропроекта» под стражу и отправил его под домашний арест. Следствие считает его организатором махинации, согласно которой в период с ноября 2013 года по апрель 2014 года неустановленные лица, действуя от имени «Ленаэропроекта», заключили фиктивный договор с компанией «ТрансПроект СПб» на выполнение работ по обследованию реконструируемых зданий и сооружений в аэропорту Уфы, который находится на стадии реконструкции. Следователи считают, что 8,3 млн рублей были перечислены субподрядчику, хотя фактически все работы выполнялись сотрудниками «Ленаэропроекта». Деньги же, по версии правоохранителей, были похищены. В уфимском аэропорту отмечали, что заключенные «Ленаэропроектом» договоры с субподрядчиком не нанесли ущерба интересам воздушной гавани.

Адвокат Александр Мелешко отмечает, что следствие, несмотря на ходатайство защиты, не предъявило для ознакомления отчет об обследовании аэропорта Уфы за 2013 год: «Без ознакомления с ним не вполне ясна позиция обвинения по инкриминируемому преступлению»,— добавляет адвокат. Своей вины его подзащитный не признает. При этом предполагаемый подельник Александра Подкина — гендиректор ООО «ТрансПроект СПб» Алексей Миронов — сотрудничает со следствием. Его Октябрьский райсуд города поместил под домашний арест еще в ноябре.

Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект» занимается подготовкой проектно-сметной документации для строительства и реконструкции аэропортов. В числе его проектов — международные аэропорты Санкт-Петербурга, Сочи, Нижнего Новгорода. Помимо этого, институт проектировал метеорологический и аэропортовый комплекс космодрома «Восточный». Его выручка за 2018 год, согласно данным «СПАРК-Интерфакс» (www.spark-interfax.ru), составила более 391 млн рублей, а чистая прибыль — 4,7 млн рублей. За последний год «Ленаэропроект» заключил 20 контрактов на общую сумму 648 млн рублей.

Марина Царева