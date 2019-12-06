Муниципалитеты тряхнули старину

Муниципальный совет МО «Гражданка» обратился в КСП с просьбой проверить деятельность своих предшественников за последние три года. Ворошат прошлое и другие муниципалитеты: в частности, в «Лиговке-Ямской» обнаружили излишне высокие траты на проезд для сотрудников администрации. Кроме того, в целом депутаты и местные жители не были удовлетворены бюджетом, составленным уже не работающими депутатами и сотрудниками администрации.

Как сообщил “Ъ” депутат совета МО «Гражданка» Вадим Сафонов, инициатива обращения в контрольно-счетную палату принадлежала его коллеге из «Единой России» Сергею Еремееву. Большинство обладателей мандатов с его доводами согласились и проголосовали за обращение. Теперь КСП будет проверять бухгалтерию предшественников нынешнего совета за последние три года.

По словам господина Сафонова, некоторые расходные статьи были завышены более чем в два раза. В частности, стоимость некоторых экскурсий вдвое превышала среднюю по рынку, а иногда не совпадала с абсолютно идентичными предложениями, имевшимися в открытом доступе. Также возникли вопросы к изданию муниципальной газеты. Посмотрев цены на выпуск печатных изданий в городских типографиях, депутаты засомневались в реальности себестоимости местного СМИ. При этом Вадим Сафонов признает, что данный случай с технологической точки зрения не простой и выводы пока делать рано,— их сделает КСП. «Возникли вопросы и по реализации муниципальных программ в сфере благоустройства. Песок для детских песочниц покупался по цене какого-нибудь кварцевого песка, прошедшего специальную обработку. Может быть, нашими предшественниками документы неправильно были прочитаны, мы пока ничего не утверждаем, поэтому и просим КСП о проверке»,— рассказал господин Сафонов.

Ранее проверка КСП проводилась в отношении МО «Купчино». Во время мониторинга исполнения бюджета за 2017–2019 годы были обнаружены около 300 недостатков в закупках на 39 млн рублей, из которых нецелевые расходы составили 4,9 млн рублей. Отчет о результатах проверки был направлен губернатору Александру Беглову, главе ЗакСа Вячеславу Макарову, прокурору города Сергею Литвиненко, а также в местное управление налоговой службы и в комитет финансов.

В МО «Лиговка-Ямская» также ведутся проверки. Как сообщал местный депутат Александр Изотов, в 2019 году на проезд по картам «Подорожник» (их было выдано шесть) было потрачено 156 тыс. рублей (13 тыс. ежемесячно). По усредненным подсчетам господина Изотова, сотрудники должны были пользоваться транспортными услугами около 18 раз в день (учитывая, что рабочих дней было около 250), так как на 156 тыс. рублей можно совершить 4,5 тыс. поездок.

Ранее в «Лиговке-Ямской» было решено не принимать бюджет, который был составлен работниками местной администрации. В нем нашли расходные статьи с признаками возможной коррупционности: в частности, затраты на изготовление и установку информационных стендов за почти 220 тыс. рублей, а также на архивацию документов, которые должны были составить 624 тыс. рублей. Расходы скорректируют и проведут новые чтения.

Олег Дилимбетов