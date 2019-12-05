Kering меняет язык общения

На фэшн-рынке готовится очередная крупная сделка — итальянский бренд спортивной одежды Moncler может отойти французам. По информации Bloomberg, к марке присматривается владелец группы Kering. Она объединяет такие модные бренды как Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga. Moncler считается лидером в сегменте спортивного шика. Акции компании за этот год выросли на 33%, а общая стоимость оценивается в $11 млрд. На рынке говорят, что перекупить этот актив будет не просто. Претендентам придется договариваться с бенифициаром Moncler Ремо Руффини. Его доля — 22,5%.

Покупка модного спортивного бренда могла бы существенно расширить аудиторию группы Kering, полагает генеральный директор компании All about luxe Юлия Бевзенко: «У Kering в свое время уже было спортивное направление, от которого группа потом избавилась, но вернуться к этому никогда не поздно.

Это тот сегмент, который будет расти, поэтому стратегически это очень взвешенное решение.

Каждая компания, будь то LVMH, Kering Group или какая-то другая, борется за молодого покупателя — это поколение Z и Y до 35 лет. А как с ними беседовать? Не на языке же haute couture. Этот сегмент уже никому не интересен. Соответственно, нужно говорить на языке доступной моды — а это спорт-шик, который и представляет Moncler».

Группа Kering стала подыскивать бренд под покупку вскоре после сообщений о другой сделке на фэшн-рынке. Компания LVMH, которой принадлежат бренды Louis Vuitton, Givenchy, Christian Dior и Bulgari приобрела Tiffany & Co. За ювелирный бренд новый владелец заплатил больше $16 млрд. Эксперты Bloomberg считают, что Kering спешно решила пополнить свой портфель, чтобы не отставать от конкурентов. Однако эта версия выглядит несостоятельной, убеждена гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс: «Обе компании занимаются диверсификацией и увеличением капитализации. Но как раз Kering довольно избирательно это делает, в частности, она сократила свой пакет, отказавшись от Christopher Kane и Stella McCartney, отделила Puma. Поэтому говорить, что группа гонится за цифрами, конкурируя с LVMH, у которого в пакете 76 компаний, наверное, смысла нет. В Kering входит всего 12, но, безусловно, руководители хотят увеличивать капитализацию за счет количества брендов в своем пакете».

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Сейчас основной актив Kering — Gucci. Компания приносит модной группе три четверти дохода.

Светлана Белова